NBA自由市場已開市一陣子了，不少球隊都進行陣容上的補強，如傳統豪門湖人動作非常頻繁，引進「忍者龜」韋斯布魯克(Russell Westbrook)、「魔獸」霍華(Dwight Howard)、「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)，與隊內詹姆斯(LeBron James)和安東尼戴維斯(Anthony Davis)組成全新陣容。

Newly signed guard Malik Monk detailed the factors that went into his decision to sign with the Los Angeles Lakers. https://t.co/Q3VT38S7Pj — LeBron Wire (@LeBron_Wire) August 22 2021

另外還陸續簽下亞瑞薩(Trevor Ariza)、艾林頓(Wayne Ellington)、貝茲莫爾(Kent Bazemore)、努恩(Kendrick Nunn)、蒙克(Malik Monk)等人，加上原有的荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)和馬克蓋索(Marc Gasol)，全新12人名單出爐，但平均年齡達31.6歲，讓人質疑是否能發揮出實力。

今天要來談的人是蒙克，因為他與湖人簽下的合約非常特別，才年僅23歲的他竟然是以老將底薪加盟湖人，這讓外界都非常震驚，畢竟他去年在黃蜂發揮還不差，平均20.9分鐘的上場時間能拿下11.7分2.4籃板2.1助攻，投籃命中率43.4%，外線40.1%，罰球81.9%。這樣的身手不至於沒球隊要。

而蒙克在今天稍早受訪時說出了原因，首先蒙克表示加盟湖人能夠充分學習，畢竟自己是個年輕球員：「我為的是這個環境，我在這裡將會學到的所有東西，例如該如何變更加專業，該如何更用腦去打球，成為一個更好的人。」蒙克說道。

其次蒙克也認為在湖人能得到更多機會，身為一個射手，可以在一群球星旁邊得到更多的出手空間，自己也能獲得不小的成長。蒙克在2017年的NBA選秀會上以首輪第11順位被黄蜂選上，身高191公分，體重90公斤，生涯場均成績是9.1分2籃板1.8助攻，投籃命中率40.3%，外線33.9%，罰球84.3%。