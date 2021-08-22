北宜騎士遭過彎打滑車側擊撞山壁 美腿女駕駛找男友頂罪

新北市坪林區北宜公路35.4公里處今（22）日發生1起車禍，1輛白色休旅車過彎時疑似不慎打滑，衝到對向車道後撞向山壁，再180度轉回逆向車道，車尾還甩到1名騎士，造成騎士也撞向山壁倒地受傷；而白車上的情侶原本向警方供稱是男方駕車，但事故影片曝光後，發現第一時間男方竟從副駕駛座下車，警方研判男方是說謊為女友頂罪。

影片中1名騎士行駛在北宜公路35.4公里處，行經1處彎道遭到對向1輛白色轎車撞擊到側邊山壁上，該白車疑似是過彎時打滑，直衝到對向車道後車頭先是撞向山壁，接著再轉回車道，車身轉了180度，最後車尾甩到該名騎士，騎士當場摔倒地，所幸送醫後並無大礙。

影片中1名騎士行駛在北宜公路35.4公里處，行經1處彎道遭到對向1輛白色轎車撞擊到側邊山壁上。（翻攝自臉書重機車友各區路況、天氣回報中心）

警方調查此案時，白車車上為1對情侶，男方供稱他是駕駛，不過警方事後根據該影片，發現第一時間男方是從「副駕駛座」走下來，而後來女方才從駕駛座走下來，因此懷疑是男方為了替女友頂罪而偽造說詞，目前將傳喚2人到案說明，若查證屬實，男子恐犯下刑法第214條使公務員登載不實事項於公文書罪。

影片公開後，許多網友則回應，「騎士既是倒楣也是幸運，若直接衝撞過來我看不死也廢了」、「這撞的也太準」、「駕駛是女的不意外」、「還好有錄影不然就死無對證了」、「晴天也能打滑？」、「如果沒有行車紀錄器，還以為是2輪去撞4輪耶」、「三寶就是三寶，自己撞車就好，不要拖人下水」。