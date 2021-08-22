泰國反政府示威團體今天聚集民主紀念碑前，表達對政府不滿。抗議人士用揮舞彩虹旗、滑滑板以及踢足球等幽默詼諧方式，高呼要總理下台。這是示威團體連續第8天上街抗議。

泰國去年掀起學運浪潮，上萬學生和民眾上街要求總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）下台、修憲以及王室改革。但去年底到今年泰國接連遭遇第2波和第3波疫情，抗議因此降溫。

但隨著泰國第3波疫情越來越嚴峻，民眾對政府的不滿聲浪越來越高，「自由青年」（Free Youth）、「法政與遊行聯合陣線」（United Front of Thammasat and Demonstration）和「衝破天」 （Thalufah）等抗議團體近一個多月輪番發起街頭示威。

抗議團體訴求是帕拉育下台，減少王室和軍隊預算，將預算用於抗疫以及讓泰國人施打mRNA技術的疫苗。

「衝破天」是近日最積極的抗議團體，今天是他們連續第8天上街抗議，上百人繞行民主紀念碑，並高呼要帕拉育下台。

抗議人士在民主紀念碑插上象徵多元和LGBTQ友善的彩虹旗，並在紀念碑前掛上「顏色體育競賽，人民VS 暴政」的布條，許多年輕人在紀念碑前滑滑板、踢足球和進行體育競賽，用幽默詼諧的方式表達對時政的不滿。

儘管在民主紀念碑的抗議和平進行，靠近帕拉育宿舍所在軍營附近的鈴丹路口（Din Deang Intersection ）連日來已成為部分示威者和警方衝突的戰場，示威者丟擲石塊、煙火和兵乓炸彈，警方則以催淚彈、橡膠子彈和水砲車驅離民眾，引起周邊居民不滿。

泰國警察局長蘇瓦（Suwat Jangyodsuk）昨天在一場記者會中表示，抗議者出現暴力行為，希望居民諒解現場必須部署鎮暴警察，他們已要求鎮暴警察必須遵守國際標準。他也指出，過去2個月警方已逮捕了211名抗議人士。