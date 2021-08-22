《產經新聞》22日報導，日本航空自衛隊將於今年內與印度空軍進行共同訓練，且印方將出動多架Su-30MKI戰機；這不僅將是空自首度與俄製戰機聯合演訓，日本也將藉此機會深入了解Su-30的性能及其他細節，因為中國大陸是該型戰機的主要使用者之一。

根據報導，在共同面對中國大陸威脅下，日本和印度已達成共識，將於今年內舉行雙方戰機的聯合演訓，訓練空域為日本領空周邊，但日期與舉辦地點尚未確定，也不清楚空自將派出何種戰機，僅知印度預計派遣6架左右的Su-30MKI訪日。

《產經新聞》指出，戰機共同訓練需要雙方飛行員擁有足夠的互相理解和信賴，是等級最高的聯訓項目之一，空自至今僅與美國、英國和澳洲進行過。空自2018年和2019年皆曾與印度空軍進行過運輸機的共同訓練，首次戰機聯訓原定去年6月於石川縣小松基地舉辦，後因新冠肺炎（COVID-19）疫情延至今年7月於茨城縣百里基地進行，但又在新一波Delta變種病毒疫情來襲下延期。

前空自航空支援集團司令織田邦男空將（中將）表示，與印度空軍Su-30MKI共同訓練，對空自來說是「劃時代」的大事。這也將是自1976年蘇聯MiG-25戰機叛逃至北海道函館機場以來，首度有俄製戰機於日本領土上降落。

《產經新聞》表示，空自在與印軍的共同訓練中，甚至有機會實際登上Su-30MKI試乘，將進一步熟悉該型戰機的機動能力、航程、油耗等特性；且由於演訓期間Su-30MKI將駐紮在日本基地，也能同時了解其維護方式與時間等。

中國大陸空軍和海軍航空兵共擁有約100架Su-30MKK及Su-30MK2，其自製的殲16也被認為是以其改良而來。雖然這些戰機與Su-30MKI有不少相異之處，但《產經新聞》認為，相關資料仍能成為對抗中國大陸戰機時的重要參考。