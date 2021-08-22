女星林萱瑜因演出八點檔《天之驕女》與《炮仔聲》受到許多觀眾的喜愛，人氣也跟著水漲船高，不時會在社群網站分享生活日常，最近她曬出到戶外走走的美照，有著上衣滑落的甜美自拍，讓網友直呼戀愛了。

林萱瑜日前在臉書Po出一系列在溪邊拍的美照，在四面環山的優美風景裡，她的心情似乎也顯得格外放鬆，發文表示：「好難得到了一個完全沒人的地方，安安靜靜與身邊的人放放鬆喝一杯，一日自己」。

林萱瑜到溪邊享受悠閒時光。（圖／翻攝自臉書）

林萱瑜上衣滑落洩胸前一片白皙，小秀性感。（圖／翻攝自臉書）

畫面中，林萱瑜戴著棒球帽，身穿寶藍色套裝，腳踩球鞋，整個人青春洋溢，而藍色短版外套裡是細肩小可愛，當她敞開拉開外套時，中空露出一截小蠻腰，俏皮中又帶點小性感，滿滿少女感。

另外，林萱瑜又曬出好幾張近距離自拍，只見她用手托腮，直視鏡頭露出微微笑容，相當甜美，尤其衣服沒穿好，上衣滑落一邊，大秀雪白香肩、鎖骨，穿著低胸小可愛加上微前傾的撩人姿勢，露出胸前大片白皙肌膚，更是電力破表，吸引粉絲留言狂讚「看到都戀愛了」、「好美」、「可愛不失性感！」。