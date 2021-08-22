中央氣象局表示，未來一周台灣位於高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，但午後易有局部雷陣雨，山區並有局部較明顯雨勢，午後雷雨將伴隨短延時強降雨，仍要注意瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，山區、近山區平地及大台北地區降雨機率最高。

22至23日定量降水預報。(圖/氣象局)

明天(23日)大多為多雲到晴，午後山區及近山區的平地有局部短暫雷陣雨，南部地區有零星短暫陣雨；溫度方面，各地高溫約32至35度，南投縣、雲林縣及花東縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後較為炎熱。

奧麥斯今最靠近台灣！ 氣象局最新說明｜2021.08.22

第12號颱風「奧麥斯」今(22日)下午2時中心位置在台北東方390公里之海面上(即在宮古島附近)，向北北西轉北北東方向前進，逐漸遠離台灣，往日韓一帶移動，雖然不影響台灣的天氣，但今晚基隆北海岸及東半部(含蘭嶼、綠島)沿海仍有長浪發生的機率，請留意。

未來一周天氣晴朗炎熱、午後有雷陣雨。(圖/氣象局)

周一(23日)各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，降雨機率高的地方偏向於山區及近山區平地，南部地區有零星短暫陣雨。

周二至下周日(24日至29日)太平洋高壓逐漸西伸，台灣位於高壓西南側，風向轉為東南風，東南部不定時有局部短暫陣雨，其他地區為午後雷陣雨的天氣型態，風向關係，午後雷雨轉為從山區發展起來後往西半部平地、沿海擴散。

氣象局提醒，未來一周在太平洋高壓影響下天氣晴朗，須慎防高溫帶來的中暑風險，各地中午前後，高溫都有31-35度，局部甚至可達36度的極端高溫。