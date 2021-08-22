以色列當局今天宣布啟動針對3歲以上兒童的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗體檢測。研究目的是在新學年開始前，評估國內有多少未接種疫苗、但體內已有抗體的學童。

儘管近日高傳染力Delta變異株造成確診人數激增，以色列政府仍堅持，他們希望避免學校停課造成的問題與智力發展阻礙。以國也已開始替12歲（含）以上兒童接種疫苗。

耶路撒冷市政府在今天發布的聲明指出，以色列正進行「規模最大的血清調查」。在聲明中，市長李昂（Moshe Leon）敦促父母帶孩子來參加需時15分鐘的免費手指穿刺檢測。

法新社報導，本次全國血清調查對象為年齡介於3至12歲、尚不符合接種資格的學齡兒童，共有近150萬人。

以國教育部表示，調查目的是要了解有多少未通報或潛在學齡兒童患者，體內已有COVID-19強大抗體保護。

如果兒童體內有足夠抗體，即使接觸到確診者，也不須強迫隔離。這項規定旨在避免學年中斷。

以國陸軍電台今天報導，上週一項針對極端正統猶太人的前導計畫發現，大約1/5的兒童體內已有抗體。

目前以國930萬人口中，逾540萬人已完整接種2劑疫苗，另有120萬人施打了第3劑。

自去年初疫情爆發以來，以色列累計通報近98萬例染疫、6700多人病故。