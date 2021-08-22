154隻走私貓被安樂死引發爭議，防檢局日前又查獲走私越南肉製品檢驗出非洲豬瘟呈陽性反應，是國內第一例。蔡英文總統今晚提醒國人，非洲豬瘟的防疫防走私工作，絕對不可以鬆懈。她已要求非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲全面提高防疫強度，跨部會動員強化四大措施。

蔡英文今晚在臉書表示，防疫不能鬆懈，嚴懲杜絕走私！日前查獲走私越南肉製品檢驗出非洲豬瘟呈陽性反應，是國內第一例。合計71公斤已全數銷毀。

她再次提醒所有國人，非洲豬瘟的防疫防走私工作，絕對不可以鬆懈！因為，二十多年前，台灣養豬業遭到口蹄疫重創，原因正是走私。她已經要求非洲豬瘟中央災害應變中心陳吉仲指揮官全面提高防疫強度，目前跨部會也開始動員強化以下四項措施：

一丶由關務署、航警局、移民署、防檢局組成的CIQS邊境小組即刻加強邊境防疫檢查工作，提高對高風險業者的查驗頻率。

二、警政署、法務部、經濟部、農委會針對本案嫌犯的上、中、下游通路全面展開追查。

三丶衛福部、農委會對市面上販售越南食品的店家展開全面稽查。

四丶環保署、農委會、地方政府對使用廚餘養豬的牧場，加強查核落實廚餘高溫蒸煮程序。

蔡英文強調，根據動物傳染病防治條例規定，走私、違法輸入肉品者最重可處7年有期徒刑，併科罰金300萬元。我們會強力查緝，絕不容許走私行為危害台灣養豬產業。也請大家互相提醒、留意，守護台灣豬，「我們共同努力！」