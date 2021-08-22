桃園市長鄭文燦已連任兩屆市長，而在2022年桃園市長選戰，即使大環境對民進黨不利，前立委鄭寶清、立委鄭運鵬仍有意參選。媒體人吳子嘉爆料說，聽說鄭文燦建議徵召駐美代表蕭美琴回來選桃園市長。

有網友問到，3+11爭議後，鄭文燦未來還有政治生命嗎？美麗島電子報董事長吳子嘉22日在《董事長開講》網路直播節目中爆料，聽說桃園市長鄭文燦私下跟他一個非常要好的朋友講，他希望徵召駐美代表蕭美琴回來選桃園市長，吳子嘉質疑，這就是「把鈴鐺掛在貓身上」，因若蕭美琴選輸，算總統蔡英文的。傳鄭文燦認為，要從中央調人下來選桃園市長，因為找不到人了，他認為最有條件選贏的人，就是蕭美琴；吳子嘉卻表示，蕭美琴選桃園市長不會贏。

另外有網友問到，前新北市長朱立倫搭配現任新北市長侯友宜競選2024年總統大選，勝率是多少？吳子嘉卻表示，侯友宜並沒有說要選2024大選，反而是我們多事的媒體人在說。如果他是侯友宜的幕僚，並不會接受侯朱配，而民進黨則期待朱立倫出來選2024。

吳子嘉接著指出，侯友宜當時在新北市擔任副市長，一個警政署署長願意到新北市當副市長，可說是幫朱立倫加了非常大的分，因為這是很少有的一個現象，含金量非常高，不過，朱立倫邀請侯友宜搭配選2024大選的機率，他直言：「鴨蛋，一點可能性都沒有」。