東京帕拉林匹克運動會8月24日開幕，中華代表團22日一早整裝出發，午後抵達東京成田國際機場，由駐日代表謝長廷親自迎接，而代表團在傍晚順利入住選手村，經過休息、養足精神之後，期待在第16屆夏季帕運會展現出最佳表現。

本屆帕運中華代表團共10位選手取得參賽資格，僅有賽程較晚開打的羽球選手方振宇會在8月27日出發，代表團今天午後抵達東京，接著進行一連串的檢疫程序，全員新冠肺炎病毒檢測陰性。

帕運證件「開卡」的當下，中華代表團無論老鳥、菜鳥都難掩興奮，第6度參賽的健力女將林亞璇依自己每屆參賽的「儀式」，拿起證件自拍留念；首度踏上帕運殿堂的19歲游泳選手陳亮達則是開心笑說：「努力了這麼久，終於拿到第一張帕運選手證。」

同樣是首度參賽的桌球選手林姿妤提到，4年一度的帕運和一般公開賽不同，證件特別有紀念價值，她也十分期待入住選手村後的生活，「想先把選手村都逛一遍，每個角落都去看看。」也期望能藉由帕運的機會，與來自世界各國、各運動項目的菁英選手交流、學習。

第6度參加帕運的健力女將林亞璇，和自己的選手證合照。（中華民國殘障體育運動總會提供）