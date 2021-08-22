海巡署查獲154隻名貴品種貓咪走私來台，依法律規定必須全數安樂死，引發社會正反兩面激烈論戰，不少藝人都第一時間為無辜的生命發聲，一向關注時式的藝人吳鳳也呼籲「反對動物買賣」，並透露從小家中的寵物就是領養來的，被網友狂讚是最佳身教。

吳鳳發文表示，「每次我的孩子看到貓貓狗狗就會很開心，她們以為寵物都受到主人很好的照顧。不過很可惜真相不是這樣」，他難過地說，很多狗和貓都是買賣之後被拋棄的，「或者為了要買很特別的品種，就找一些不合法的方式進台灣。結果最後發生悲劇。」

吳鳳坦言，孩子當然不知道這些殘酷的事，他們的生活中都有這些樂觀的想法，做為父母更有責任，應該要把反對寵物買賣這件事好好教給孩子，「不然他們可能長大會因為個人喜好，而想要買寵物。」他也提到每次談到養寵物就會想到爸爸，他從小就都是領養，而且從沒棄養過。

吳鳳回憶當年，「我記得他70多歲的時候，為了餵狗從市中心搭巴士到鄉下的房子，天氣很冷但他沒有一天懶惰。爸爸養的狗狗15歲就走了，他把狗當孩子一樣珍惜。所以每次看到寵物買賣的行為，更覺得我爸爸很偉大。」他肯定自己這輩子不會去買賣寵物，「我是吳鳳，我支持以領養取代購買！請一起站起來！」受到網友狂讚他在孩子面前做了最好的身教。