美國新任空軍部長弗蘭克．肯德爾（Frank Kendell）受訪時表示，美國空軍的目標是製造「讓中國感到恐懼」的超前技術，除了包括F-35升級專案之外，還包括B21隱形轟炸機以及其他尚未能公布系列機密計劃。大陸專家認為，面對美軍此種優勢，解放軍必須加強制衡力量建設，通盤考慮5代機的裝備數量和改進與防空系統建設。

據《澎湃新聞》報導，大陸外交部發言人華春瑩在回應美空軍部長肯德爾的談話時表示，「建議他去問問中國人民解放軍空軍同不同意」。不過，究竟美國空軍飽受詬病的F-35戰機如何升級？升級後有何影響？大陸軍事專家對此做了深入分析。

中航工業經濟技術研究院研究員張洋說，在數量上，美軍已經裝備了400多架F-35戰機，數量超過其他國家第5代戰鬥機的總和。若加上F-22，到今年底，美軍裝備第5代戰鬥機的總數將接近600架，遠超任何一個對手。

張洋指出，為了增強F-35的戰力，美軍和洛馬公司正對該戰機進行升級，包括擴展機載武器、升級航電系統、改進發動機。升級後的F-35與F-22等其他空中平臺的通信能力增強，態勢感知能力和電子戰能力也進一步提升。改進後的發動機動力推力增強10%，油耗下降25%。

此外，F-35戰機另一個可能的改進為對無人僚機的指揮能力，其XQ-58A女武神忠誠僚機已在前年成功首飛，去年中公開亮相，很可能在2025年以前就列裝無人僚機。

張洋認為，面對美軍的這種優勢，解放軍必須加強制衡力量的建設，從體系入手，通盤考慮5代機的裝備數量和改進、防空系統的建設等，這樣才有不會感到恐懼的底氣。

報導說，肯德爾曾擔任五角大廈採購主管，熟悉軍事技術，上任後立即對美國空軍2023財年預算制定工作進行多次調整。他表示，要「讓中國恐懼」除了F-35的升級專案之外，還有一系列還不能公開的機密計畫，包括外界已知的B-21隱形轟炸機。

B-21轟炸機原計劃在今年12月首飛，受疫情影響推遲至2022年。美空軍上個月發佈了B-2的效果圖。美國空軍負責採購、技術和後勤的助理部長科斯特洛表示，首批2架B-21突襲者轟炸機已完成製造，並將很快開始測試。

B-21外形示意圖在許多方面很像B-2，但美軍領導層已指出，B-21採用了許多迄今未見的技術。大陸軍事專家韓東說，美國空軍這幾年認為大陸空中力量發展迅速，優勢逐漸減少，為了繼續鞏固世界第一的地位，在武器裝備、作戰概念等方面都下了不少功夫。除了升級F-35、B-21轟炸機，美國目前還在積極發展低成本巡航導彈、無人僚機、空射誘餌、高超聲速導彈等，這些都值得關注。