154隻走私貓來台，因來源不明且未經檢疫，農委會防檢局將其全數安樂死，引發輿論撻伐，農委會主委陳吉仲今舉行記者會，強調「所有執行過程是我決定的」，並表示會負起一切責任。前台南縣長蘇煥智表示，總統蔡英文應該要負起「沒有阻止屠殺」154隻走私貓的責任。

蘇煥智22日在臉書貼文表示，154隻貓反映小英的人道水平！21日上午許多貓奴已經在蔡英文臉書留言陳情。但下午4點動植物防疫檢疫局高雄分局仍執行154隻貓的安樂死。看來貓奴小英應該要負起「沒有阻止屠殺」154隻走私貓的責任。

蘇煥智接著表示，美其名為安樂死，其實是屠殺動物，這是不人道的，做好防疫是必要的，但方法很多，並不一定要屠殺。他在台南縣長任內，對流浪動物的處理，初期也是完全信任動物防治所的處理，也不知道有安樂死大量屠殺的問題。後來經過黃淑郁博士的陳情反應並引進國外TNR模式，已全面採取結紮現地野放的TNR模式，來避免每年上萬隻流浪動物的屠殺，他也要藉此機會感謝黃淑郁博士引入此一模式的貢獻。