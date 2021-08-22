瑪莎拉蒂遭女友漆上「渣男」2字 超狂影片網笑：寫錯字啦

高雄市1名女子日前因生日當天遲遲聯絡不上男友，一氣之下竟在對方的瑪莎拉地跑車上噴漆，她在車身與引擎蓋上噴上大大的「渣男」2字，據悉她事後了解原來男友是因為偷偷做生日蛋糕、要給她驚喜，才化解誤會，男友得知女友的行徑後相當無奈；而女子噴漆的影片在網路上瘋傳，許多網友歪樓說女子「渣」字都寫錯，也笑說這種女友真的惹不起。

據ETtoday報導，遭潑漆的男子當下發現女友傳來的影片，他的瑪莎拉蒂跑車被女友漆上大大的「渣男」2字相當傻眼，笑說「看過國外影片有人被噴過，我還笑人家，誰知道今天換我被噴！」他事後了解女友爆怒的原因竟是他2個小時沒有接對方的電話，他最後只能無奈地接受事實，將車送到保養廠做特殊清洗。

而潑漆的女子說，當天是她的生日，但男友卻整整2小時失蹤、找不到人，視訊也被掛電話，她最後出動所有朋友找到男友的位置，氣憤之下決定在跑車上噴漆；不過據悉男子消失2小時的原因是幫女友做蛋糕，他之後得知女友的瘋狂舉動，也在蛋糕上寫了粗話，他說若對方沒有噴車，就不會這樣寫，以後還要麻煩女友「操心」了。

而女子噴漆的影片被臉書「記者爆料網」曝光，只見女子先在車身側邊漆上「渣男」，其中「渣」字還噴錯字，她之後再到跑車的引擎蓋上在漆上大大的「渣男」；影片遭大肆討論，網友說「連字都能寫錯也是厲害」、「國文老師該去面壁了」、「渣都不會寫？」