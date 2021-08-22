有民眾今（22）日下午開車行經台21線（新中橫公路），目擊一隻台灣黑熊過馬路，並拍照通報玉山國家公園。玉管處表示，近期因新冠疫情導致遊客量變少，園內的野生動物開始自由地活動，呼籲入園民眾結伴而行，並與黑熊及野生動物保持距離。

玉山國家公園臉書分享黑熊的照片，指出玉管處前解說員今天到訪塔塔加健行時，行經在新中橫公路發現黑熊出沒在公路上，根據以往研究發現，台灣黑熊移動範圍超過上百平方公里，玉山國家公園為全台灣黑熊族群分布數量最多的熱點區域。

玉管處表示，黑熊生性害羞通常不會出現在人為干擾的環境中，但可能會因為食物而被吸引、逗留，為避免人熊衝突，玉管處特別呼籲民眾遵守三項原則，以保護自身安全。

首先，民眾來園區請結伴而行，攜帶鈴鐺或發出噪音、聲響，防止黑熊靠近。再來是不要帶狗一起登山，若是狗吠熊或是繞著熊追，當熊感到厭煩而反追狗到主人身邊時，人就可能變成熊的攻擊對象。

最後，民眾應在黃昏天黑前離開步道，妥善處理食物、垃圾廚餘，密封帶下山或放置到塔塔加的友善垃圾桶中，儘量避免讓動物將食物與人類產生連結，造成人與野生動物的衝突事件。