疫情促使美國房市交易火熱，景氣暢旺非凡，房價節節攀升，但有經濟學家警告，美國房市已經開始傳出危險訊號，「房市的黑天鵝」是房價無可避免的暴跌，從驅動估值得所有基本因素來看，美國的房價處於很高的水準。

《Fox News》報導，有史以來的低利率、緊繃的庫存，以及疫情導致購物潮從市中心轉移至郊區，這些都帶動美國的房價以前所未見的速度飆升；根據Case-Shiller房價指數顯示，今年5月房價相較去年同期上升16.6%，比2006年的高峰還要再高出38.1%。

被視為華爾街大空頭的Rosenberg Research經濟學家David Rosenberg表示，房價飆漲史的房價和住宅租金相比被高估25%，若考量近期高漲的通膨因素後，比正常水準高出了約50%，而相對就業成本指數等收入指標來看，也高估逾25%。

「有土斯有財」的觀念影響下，許多人認為買房為人生必經的過程，然而房價不停瘋漲，似乎對消費者產生不少壓力，近期數據顯示，購屋族對於目前高昂的房價越來越躊躇不決，美國密西根大學7月公布的消費者調查顯示，僅30%的消費者認為購屋條件有利，創下自1982年來最低水準。

OANDA高級分析師Edward Moya示警，房市似乎即將觸頂，近期貸款申請和建案數量都有所下降。

買房的貸款申請已經連續好幾周下降，截至8月13日當周較去年同期下降19%，7月的建案開工率也降至3個月以來的低點，原因是木材短缺，導致該原物料價格飆升，進而推升建築成本，又受到疫情影響，缺工的情形也同步發酵。

但值得一提的是，木材價格已經從今年高點大幅回落70%，而失業救濟金計畫也即將到期，預料屆時將會有更多的勞動力重返就業市場；美國第一房貸公司（First American Financial Corp）經濟學家Odeta Kushi指出，現在的供應還是十分吃緊，儘管庫存再增加也不太可能讓火熱的房市降溫，目前仍是賣方的市場。