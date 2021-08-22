在美國海軍學院(USNA)稱，在2020年12月舉行的大一期末考試，有100名學生在普通物理的考試上作弊，其中18人被勒令開除，其他82名學生留校查看。

軍事網(Military.com)報導，受到新冠肺炎疫情影響，期末考試採用myopenmath.com網站來處理，因此653名官校學生採用上線考試，當然在考試過程中必須憑自己所知所學，不能使用「外部資源」。

然而，在考試結束後，學校發現有些學生「不當的使用外部網路資源」，也就是作弊。

學校的新聞稿稱：「學校高層立即進行調查。」

海軍犯罪調查局(Naval Criminal Investigative Service)的調查人員，審查了所有參加考試的學生，在考試期間的網站瀏覽歷史記錄，發現他們連外網來查資料。

學校表示，105 名學生「可能在考試期間，訪問了未經授權的資源」，違反了學校的榮譽。在進一步調查後，18人犯行重大被開除，82 人留校查看，進入為期5個月的「榮譽補救計劃」。4名見習軍官被降階，1名正在等待裁決。

學校沒有透露處份輕重的標準，為什麼有些人受到的懲罰比其他人更重。

儘管捲入醜聞的海軍學生人數眾多，但學校表示，學生們都是單獨行動，沒有相互串連。

另外，學校本身也在檢討，監考疏漏也被調查人員提出，是校方最大的問題。

海軍學院表示，未來的考試將儘量到校進行，傳統的紙本試卷安全性較高，或者使用個人監控設備來杜絕。一但進行網路考試時，學校也會管制「可能被濫用為學術不誠實工具」的網站，不能再訪問。

海軍學院並不是第一個遇到作弊問題的軍校，2020年12月，有70多名西點軍校學員，在數學考試中作弊。今年1月，空軍學院表示正在調查 249名涉嫌作弊的學員。