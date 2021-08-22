台中市今年上半年外國人取得建物共71棟，3年來激增3成；受矚目熱區包括北屯區榮登移居量榜首。（盧金足攝）

台灣防疫相對有成，提升外國人來台置產心態轉強，依相關數據顯示，台中市今年上半年外國人取得建物共71棟，3年來激增三成；受矚目熱區包括北屯區榮登移居量榜首、買賣棟數直逼西屯區，龍井區攻進前五名，蛋白區逐漸取代都會區，成外國人定居熱門選項。

來自南非的Casper表示，15年前來到台中工作，長住在空氣好、環境宜人的大坑風景區周邊，原本認為租房也不錯，有了妻小後便決定擁有屬於自己的家，看中位於廍子重劃區的建案緊鄰5000坪麗園公園，且具豐富公設，加上社區營造拉近鄰里情感，居住氛圍如美式住宅區自在舒適。

依內政部統計台中市近3年上半年外國人取得建物狀況，2020年因台灣疫情控制得宜，買賣多達83棟、面積達2215坪，今年上半年則因本土疫情衝擊房市，連帶下滑至71棟、面積為1772坪，不過相較2019年54棟仍大增31.4％，置產比例明顯飆升。

分析各行政區表現，彙整台中市地政局及民政局最新統計資料，今年前7月外國人購屋前五大熱區為西屯區、北屯區、西區、龍井區、南屯區，其中北屯區不僅以14棟緊追西屯區16棟，國際戶籍遷入量更以101人居冠，領先西屯、南屯、西區等市中心；另外，新案輩出的龍井區，外國人成交量更一舉攻進第四名，成意外黑馬。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，台中相較雙北擁有氣候穩定、高性價比的物價水準等優勢，加上各大產業園區逐步到位，磁吸僑外資設廠落腳，確實可見越來越多外國人定居。

此外，外國人置產向來以機能完善的都會區為主，隨著交通建設開發，近期包括北屯區外圍、龍井區等蛋白區，因具備如國外的高綠覆環境及低基期房價，逐漸成為購屋首選。

北屯外圍受惠台74線、中捷綠線奠定大台中半小時生活圈，加上馬禮遜美國學校、葳格國際學校等坐落，外國人買房力道強勁，又以房價親民的廍子重劃區備受青睞。新建案導入7800坪社區公園，除了首購族、小家庭兩大主力客群，也有不少退休族及外籍人士看準宜居環境購買自住。

龍井區過去購屋主力鎖定在地客，近年隨著中部科學園區開發完善，串聯台中工業區、精密科學園區形成大肚山產業走廊，不少來台工作的外籍人士紛看準核心區域置產定居。