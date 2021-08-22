「國光女神」依依（陳依依）外型甜美、身材火辣，和大11歲的藝人納豆（林郁智）穩定三年多，小倆口不時放閃，近日依依在社群網站曬出一組居家睡衣照，細肩帶戰袍展線好身材，撩人程度讓粉絲看了忍不住大呼「納豆好幸福」。

照片中，依依穿著黑色細肩帶居家服，不只一雙修長美腿吸睛，睡衣胸前的深V剪裁，讓她的深邃事業線若隱若現，尤其拍照時，肩帶還不經意滑落，搭配她魅惑眼神，看起來更加撩人，火辣破表。

依依辣照一Po，立刻吸引許多粉絲激動留言「納豆哥好幸福喔」、「辣翻了，真的太辣了」、「帶也太細了啦」、「穿這樣納豆會瘦吧」，好友姚蜜也前來留言：「妳不要這樣，我受不了」。

納豆和依依2017年被拍到吃飯約會，隨後即大方認愛，感情現也穩定到同居接段，不過因為兩人相差11歲，戀情初期曾被女方家人一度不看好，納豆就曾上節目吐露這段「格差戀」多少會碰上一些閒言碎語，所幸自己經過一番努力後已得到認可，