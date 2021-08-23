51歲李嘉欣有「最美港姐」封號，2008年她情歸身家200億的香港船王之孫許晉亨，兩人婚禮舉行前，港媒八卦傳聞不斷，甚至有報導流出許家8條「不平等家規」，暗指許家有意讓李嘉欣知難而退，當時李嘉欣聽聞後只笑笑澄清都是子虛烏有，「如果有這些家規，我就不會嫁過去了，難道去受罪嗎？」

李嘉欣1988年參選香港小姐成為冠軍，同年又當選國際華裔小姐冠軍，成為雙料選美冠軍，婚前她緋聞多，有富豪殺手之稱，連「香港四大富豪」之一劉鑾雄都拜倒在她石榴裙下，傳兩人熱戀時期，劉鑾雄為她作盡瘋狂事，親自走了20多層樓梯只為送食物給家中停電的李嘉欣，更買下全香港十多份報紙頭版廣告為佳人慶生。

李嘉欣（左起）與公公許世勳、許晉亨。（圖／翻攝自michele_monique_reis IG）

但繞了一圈後，李嘉欣2006年最終情定許晉亨，她曾大讚男方體貼、細心，「他對我很好，十分疼我，我在很適合的時機遇上他。」2年後兩人舉行婚禮，新婚才兩天就有香港媒體報導李嘉欣用計帶球結婚，當時李嘉欣被問此事沒動怒，臉帶笑容說：「不是啦，我還沒有懷孕，不過我是準備生孩子，許多朋友已經在網上給我說讓我早生貴子」，可見其高EQ。

李嘉欣、許晉亨育有一子。（圖／翻攝自michele_monique_reis IG）

另有港媒曝光許晉亨家婚前訂下8項家規，包括：「1、一億禮金一次給過，女家日後不獲許氏名義給予家用；2、如非必要，嚴禁返回娘家過夜；3、每逢大型習俗節慶時需跪地叩頭斟茶；4、一周至少兩晚留家吃飯；5、如非必要，不再幕前演出；6、行事低調，在外不多言；7、品行端正，減少暴露衣著；8、嚴禁在當街做出過份親熱之舉。」引來許多「男尊女卑」的質疑，更有傳言此8條家規是許家為了刁難李嘉欣刻意訂下，對此，她也正面回應。

李嘉欣否認當年嫁給許晉亨有8大家規。（圖／翻攝自michele_monique_reis IG）

李嘉欣當時直球說：「我知有人幫我訂家規，真是好奇怪，好像去了咸豐裹腳的年代，其實公公婆婆很新潮的，如果有這些家規，我就不會嫁過去了。難道去受罪嗎？」更表示她和公婆其實感情很好，不是媒體所說不讓她嫁過去。2009年李嘉欣客串電影《十月圍城》，2019年她參加製作人于正的綜藝節目《演技派》扮楊貴妃秀演技，用行動駁斥家規傳聞，去年李嘉欣更曬出和老公在夕陽下頭貼頭美照，慶祝結婚12周年，強調：「充滿愛、尊重和奉獻的12年神奇時光，紀念日快樂。」