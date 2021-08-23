全球飽受COVID-19之苦，許多人說：「疫情期間，非必要盡量少去醫院。」這時期若需要帶小孩看病，總是令爸媽們猶豫再三，究竟要注意哪些事情？哪些狀況或症狀出現時，一定要看醫生？嬰兒外出要不要戴口罩？

臺北醫學大學附設醫院急診小兒科李逢卿主治醫師認為，「非必要少去醫院」，其實指的是必須改變過去的就醫習慣，盡量不要只是一個噴嚏或類似清喉嚨的咳嗽，就跑去醫療院所要求就診，造成醫療人力與資源的不足；但是，如果真的已經發生身體不適現象，仍舊建議必須盡早就醫治療，不必因為害怕疫情而忌諱就醫。

以小孩來說，「只要有發生呼吸喘、費力，且聽見有喘鳴音、食慾明顯下降、日常活動力變差」，父母就應該立即就近帶孩子去具有兒科專科醫師的醫院或診所就醫求診。

【小孩生病，什麼時候要去醫院？】

◎新生兒～4個月以下的嬰兒

當小孩的身體發生任何異常不適，包括：發燒、咳嗽、噴射狀吐奶、腹瀉等症狀，皆應立即去具有兒科專科醫師的醫院就醫治療。

◎4個月以上～6歲左右的嬰幼兒：

倘若沒有合併其他症狀的發燒，卻突然伴隨痙攣；或是雖然沒有發燒，卻發生呼吸急喘、嘔吐不止、或痙攣等症狀，建議立即送去具有兒科專科醫師的醫院急診處就醫。

若是孩子的食慾不受發燒影響，燒退時活動力如常，父母倒是不必太緊張。發燒時，可以先在家中讓小孩服用常備的兒童退燒藥水（應注意藥品效期，並按照之前醫師開立的劑量服用），並讓小孩多喝水，居家觀察1～2天疾病的變化、或有無新的症狀產生，再決定是否就醫。

但李逢卿醫師也特別強調，有一些例外情況必須特別注意：「如果有發燒、喘等症狀，或是家裡有COVID-19的確診者或接觸隔離者，或是家中成人有群聚或疑似感染者，千萬不要抱持僥倖的心態，一定要就醫，並誠實告知接觸史、並攜帶小孩一起接受篩檢檢查」。快篩或核酸檢測不分年齡，如果有需要，新生兒也可採檢是否感染COVID-19。

【疫情期間，小兒看診要注意哪些事？】

◎看診前：

如果並非急症，帶小孩看病前，父母應該先了解前往醫院的最新就診規定（規定可能會隨著國內疫情變化而隨時更新），做好提前預約，並以就近就醫為原則。應盡量避開人流過大的醫療院所，且減少陪同的家屬人數；另外，父母一定要做好自己與小孩的個人防護，並看顧好小孩。等待看診時，應耐心等待叫號、不要太心急，也不要催促醫護人員，並要保持社交距離、不聊天、不飲食。

◎看診時：

父母一定要如實向醫護人員詳細提供病史及小孩的症狀。如果同時家中有其他生病的家人，也應主動告知醫師以供參考，絕對不能隱瞞。也一定要遵從醫囑，聽從醫師給予的建議。

如果是慢性病的孩子就診，可以事先……

本文作者：湯佳珮

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年8月號)