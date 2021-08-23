在房價、物價齊漲的社會，「兩個孩子恰恰好、三個孩子不嫌少」的口號早已過時，「只生一個」成為現代家庭的新趨勢。不少獨生子女的父母擔心孩子缺乏與兄弟姐妹相處的經驗，會變得任性自私、蠻橫不講理。只有一個小孩應該怎麼教？如何避免孩子將來變成媽寶、爸寶？

●獨生子女較任性自私？專家說No！

許多人對獨生子女的印象都是任性自私、自我中心，但研究指出，獨生子女的人格特質與非獨生子女其實沒有太大差異。臺灣幼兒早期教育協會理事長劉百純表示，孩子會成為什麼樣的人，父母的教養態度很重要。即使沒有其他兄弟姐妹，只要爸爸媽媽不過度溺愛，孩子還是可以養成體貼、善解人意的特質。

●父母教養方式 決定孩子人格養成

很多父母擔心孩子沒有兄弟姐妹會影響未來的人際關係。劉百純表示，獨生子女的確可能因為缺乏與手足相處的經驗容易與同學起爭執，但這並不是絕對，還是要看父母的教養方式。如果常帶孩子跟堂、表兄弟姐妹玩耍、參加親子社團聚會，多半可以避免相關問題。

她指出，雖然獨生子女可能會缺乏與其他孩子互動的經驗，但他們有較多機會參與父母對話與家庭決策，有些孩子甚至可以自己選擇想吃的餐廳，這些孩子進入團體生活以後，相對會比非獨生子女更成熟獨立。

●獨生子女家長常見的４個教養盲點

‧ 怕孩子受傷、急著替孩子解決所有問題

獨生子女的父母通常會對孩子產生強烈的保護慾、急著幫孩子解決挫折，有些父母甚至會要求孩子寸步不離跟在自己身邊。

這樣做會導致...

過度保護會讓孩子失去探索與適應環境的機會，這不但會降低孩子的抗壓性、讓孩子自我懷疑、自信心下降，也會讓孩子承受巨大的壓力。孩子將來遇到挫折往往需要較多情緒支持才不至於陷入困境。

此外，當孩子養成依賴父母的習慣，上學後可能會出現學習成效低落、被團體排擠、受委屈卻悶不吭聲（不習慣主動向大人反應）等問題。

‧ 求好心切、孩子一犯錯就罵

除了在孩子出包時急著幫忙，獨生子女的父母相對也會比較求好心切，一看到孩子犯錯就急著指責，忽略孩子需要時間去思考、沉澱與消化負面情緒。

這樣做會導致...

因為一犯錯就被罵，沒有機會去處理當下的感受，孩子未來很容易將失敗與挫折放大，任由自己被負面情緒淹沒。

‧ 聽到孩子哭就心軟、打破先前定下的規矩

由於家中只有一個小孩，獨生子女的父母常會打破原則去配合孩子的需求。

這樣做會導致...

當孩子發現每次都可以透過哭泣或吵鬧滿足需求，可能會養成習慣，利用父母對自己的愛獲取各種想要的東西。

‧ 對孩子期待過高、要求孩子學各種才藝

獨生子女的父母容易將所有期待都放在孩子身上，安排孩子學各式各樣的才藝，期盼孩子長大成龍成鳳。

這樣做會導致...

過度期待會形成……

本文作者：戴筠

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年8月號)