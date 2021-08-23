結婚，可能不會改變你的生活，但有了孩子，生活絕對會180度轉變。沒有好壞，只有甜蜜與考驗，看看這４位爸媽走過的育兒生活，是不是有說中你的心聲？

成為爸媽之前vs之後

· 畫說女人・小雪：「以前我的個性比較屬於『工作狂』，生活就是以工作為主，也很要求完美、自我要求很高。」

有了小孩「第一年時，完全是一個震撼教育『哇！照顧小孩怎麼這麼累啊！』。連續快半年的時間一天只能睡三、四個小時，而且都是斷斷續續的，長期下來會很崩潰，覺得睡眠好奢侈！也因為睡眠不足以及將心力全部放在孩子身上，經常會有失憶的現象。第二年後，開始調整自己的心態，認清自己有時無法做好每件事情、能力已經到了極限，慢慢學會跟自己妥協。第三年孩子進入到幼兒園，就像從地獄一階一階爬回來一樣，比較能夠喘口氣，也開始接受自己的不完美，因為當媽之前的自己工作能力很強、擁有企圖心和野心，但當了媽媽之後，發現照顧孩子的同時都自顧不暇了，要將自己調整到目前能力所及的狀態。」

· 彭凱莉：「之前的職業是以媒體業為主，屬於分秒必爭型的職場環境，因此個性上會比較急，處事也比較不圓滑或體諒他人。」

有了小孩「寶寶剛出生的時候，自己的個性變得比以前柔軟和膽小，動作和言語也會變得比較輕柔；因為對孩子很陌生，會害怕自己做不好而導致寶寶受傷、生病，也害怕自己會不會有什麼意外，無法陪伴孩子成長。當孩子長大一點，開始學習一些生活自理，自己的速度則會慢下來，願意為了孩子花很多的時間在教導他很簡單的事情，並且有耐心的給予他鼓勵。」

· 3好米，媽的心聲：「除了工作以外，其他方面在有了孩子之後都沒有太大的改變。個性本來就比較樂觀、隨性，看事情比較正向。」

有了小孩「最大的改變就是沒有自己的時間，都被孩子瓜分掉了，比較難擠出完整的時間做自己想做的事情，需要優先考慮孩子，才會考慮到自己的需求。但，明顯感覺到耐心變得更好。」

· 家政夫的悄悄話：「我是個回到家衣服、襪子亂踢亂扔，每星期都上一次電影院、花很多時間逛網路、看漫畫、寫情書，自以為是愛情專家，但實際上只是個害怕寂寞的人。」

有了小孩「我常常在繼續做自己，和勇敢走出舒適圈之間作抉擇。比如半夜地震的時候，我得拋開恐懼打起精神，聆聽孩子們的動靜，快速卻輕手輕腳的偷看他們；比如遇見昆蟲時，我得拋開恐懼打起精神，讓蟲子在我的肌膚上爬，鼓勵他們去認識大自然，從欣賞其他生命的故事來學習尊重；比如浮潛時，我這隻旱鴨子會邊吃水邊陪著他們冒險，一起游往直前。」

有孩子的生活 藏著不定時炸彈

· 畫說女人・小雪：「在孩子小的時候遇過最慘的情況，就是他拉肚子溢出尿布，同時還吐奶！弄的孩子的身體、自己的身體和床到處都是，已經到了『超崩潰』的極限，但還是很淡定將孩子、自己和環境清理乾淨，也可能是自我懷疑到一個境界了吧。」

· 彭凱莉：「當爸媽的都很怕小孩子生病這件事情，除了孩子不舒服、受苦，大人在生活上也會變得很不方便。最近兒子諾羅病毒上吐下瀉，在醫院照顧他一個禮拜沒有間斷，變成會被綁住不能做其他的事情，身體和心理都會很崩潰。」

· 3好米，媽的心聲：「當孩子們一吵架，一分鐘就可以吵好幾次，常常都覺得自己像法官一樣要處理他們的手足糾紛，而且是沒有下班的、24小時待命。」

· 家政夫的悄悄話：「老二出生時，只能接受母奶，配方奶一餵就吐，好幾次我都抱著太太和孩子，聽小的餓到大哭，老的苦到哀號說『母奶已經擠不出來…怎麼辦？』那段時期讓我……

本文作者：實習編輯 張婷茵

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年8月號)