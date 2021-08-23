「2021臺中兒童藝術節-幸福童話城活動」起跑囉！國內疫情警戒降為二級，臺中市政府文化局在防疫安全的前提下，採穩健式解封、漸進式鬆綁，8月起將舉辦一連串精彩豐富的表演活動，讓市民安心享受豐富的藝文生活，同時復甦藝文環境，振興藝文產業。此外，未來還有在各區登場的逍遙音樂町、街頭藝人演出，以及年度盛會臺中爵士音樂節等，多元類型的表演活動輪番上陣，超過百場演出精彩呈現！

文化局表示，2021臺中兒童藝術節以「幸福童話城」為主題，8月8日至10月24日將邀請12組在地優質演藝團隊，在山海屯城區帶來23場「現場親子藝文演出」，今年也首次因應疫情推出「線上兒童劇」，演出陣容堅強，節目精彩可期。包含台中木偶劇團、小青蛙劇團、頑石劇團、台中聲五洲掌中劇團、大開劇團、台中室內合唱團、極至體能舞蹈團、泰雅原舞工坊、金宇園掌中劇團、五洲秋峰園掌中劇團、五洲園今日掌中劇團、創造焦點團隊。

文化局指出，臺中木偶劇團以傳統古冊戲為主，近年4度獲選臺中市傑出演藝團隊。8月8日帶來演出《鋒芒再現-英雄的冒險之旅》，由團長王英潔親自編導的英雄故事兒童劇，結合傳統戲偶、金光戲偶、電視木偶及大型人偶，演繹創新且富有教育文化內涵的作品，劇作以時下話題元素，融合傳統歷史文化，達到寓教於樂目的，希望透過多元的創作形式與內容，吸引更多年輕族群的關注與好奇。

文化局進一步表示，各場活動將依照中央流行疫情指揮中心的防疫規範進行滾動式的調整觀眾進場方式，並落實各項入場防疫措施，讓大家安心參與，重回多元、豐富的藝文生活。同時考量演出人員表演的需求需要脫下口罩，文化局將在演出前提供演員新冠肺炎快篩，以確保演出人員與民眾的安全，除了讓民眾可安心觀賞表演，也積極協助團隊重返表演舞臺。

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詳情請上文化局官網查詢 www.culture.taichung.gov.tw