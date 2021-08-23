孩子信任你很關心他，信任你支持他，信任你會諒解他，信任你絕對不會嘲笑他，父母要如何做，才能贏得這樣的信任？

父母對孩子最大的影響是什麼？或者說，在孩子的成長過程中，哪些重點會影響孩子一生？

經歷了五十多年當四個孩子父親的過程，累積了二十多年擁有十個孫子的祖父經驗，我可以很有把握的整理出一些重要心得與你分享：

一，父母要成為滿懷熱忱與親和力的人。

二，親身示範包容力的重要，接受孩子的個性與特色。

三，傾聽，培養孩子的溝通能力。

四，教他們如何建立良好的人際關係（這方面我有太多的話要說，就留待下回分解吧）。

大約十五年前，我女兒的鄰居匆忙跑到她家來，氣急敗壞的問，她發現兒子的書桌抽屜裡有一大堆銅板（星幣），在她的逼問下，兒子說是從妳兒子Toby 那裡「要」來的。我女兒說，她從來沒聽Toby 提過這件事。

●孩子被霸凌為何沒跟我說？為什麼？

為什麼兒子在學校受了委曲，卻不肯、或不敢，或不想跟爸媽訴說？更不會去告訴老師？

在我們的成長過程中，受到欺負、霸凌、或各式各樣的委曲，對我們未來的心態一定有某種程度的影響，有時候會很嚴重。

我真的相信，很多人有過這種痛苦經驗，因為我在初中和高中都受過霸凌。那幾次都有別的同學在場，我所謂的霸凌是挨揍，但沒還手。真難過！特別是，我也沒有告訴我爸媽。

爸媽最能伸出援手，怎麼樣才能讓孩子願意向爸媽傾訴呢？

其實我女兒也很不喜歡我提這件事，我們也都同意她們家的親子關係相當好。當天Toby 放學回家後，她問起這件事。Toby 告訴她，他買午餐的錢用不完，有時候就分給這位同學一、兩元，幫助他。女兒言下之意是，Toby 是在做好事，沒有受欺負。

以後為了避免爭議，我們就沒談這件事了。但我的確跟她提過，如果Toby 真的有此善行幫助同學，應該更值得回家興奮的跟父母分享才對。

●你要會聽，孩子才會覺得你愛他

我想很多人都知道，特別是有過類似經驗的人，傾訴心事有多困難。

首先父母要有親和力，也就是要讓小孩想接近你，或親近你。有多少父母知道自己的脖子上常掛著一個牌子，寫著「請勿打擾」。結果孩子真的不來打擾你了。

當然，可能有很多理由，讓我們回家後臉上沒有笑容，態度不夠親切，或認為只要心裡關愛孩子就可以了。但如果孩子將此視為冷漠，我們一定要提高警覺，努力要求自己面帶笑容，鼓舞自己更有熱忱。

愛的反面不是恨，而是冷漠。想想真的很可怕。

父母要贏得孩子的信任，信任你很關心他，信任你支持他，信任你會諒解他，信任你絕對不會嘲笑他，但是父母該怎麼做呢？

奇妙的是，想要建立這樣深度信任感的關鍵因素，在於養成一種積極傾聽（Active listening）的習慣。

．當孩子說話的時候，你要專注的聽，不要一邊做家事一邊聽。更不要同時看電視、滑手機。

．眼神注視著他的眼睛。

．臉上要有表情，如開心、難過、感興趣、同情。

．肢體語言很重要，例如點頭、坐姿、手撫著他的肩膀等。

這樣的溝通方式，孩子才「可能」跟你講心事，因為他感覺到你的關心。覺得無論他說什麼，你都不會責罵他，或看不起他。更重要的是，講完後你要給他一個擁抱。

對於沒有傾聽習慣的人而言，這可能需要一些練習和幫助才能改變，而一旦養成後，那真是個價值連城的寶藏。

●傾聽要專注、回應要即時

在卡內基訓練中，會實際練習這種積極傾聽的技巧。

有位媽媽在她的報告說，她回家後，第一次運用傾聽的技巧在七歲兒子身上，也就是小孩跟她說話的時候，她會放下正在做的家事，眼神專注的看著孩子，聽他說話。

到了晚上送他上床時，小孩說：「媽媽，謝謝妳今天這麼愛我。」她立即答說：「媽媽一直都很愛你呀！」想不到兒子煞有其事的說：「媽媽，你從來沒有愛過我。」

「怎麼可能？你怎麼會這樣講？」原來孩子將積極聆聽與關愛視為一體了。

最後這位媽媽哽咽的說，幸虧提早發現了這個關鍵，要是沒有發現，再過幾年可能就太晚了。

●讓孩子學會傾聽，也會有回報的

另外就是，做父母的也應要求孩子養成積極聆聽的習慣，而且從當學生就開始。我有一次注意到我的女婿提醒兒子，別人跟他說話的時候，要有回應，不能沒聲音。然後眼睛要看著跟他說話的人，聽完之後也要有回應。那時他們的孩子還在念小學。

坦白說，如果父母覺得自己還是做不到，那就需要參加溝通或人際關係的訓練了。不一定是卡內基，哈哈。

要知道，孩子從小到大常常會有這種心靈互動。它的結果不只是影響到親子關係，也有助於增進孩子的自信、溝通能力與良好的人際關係，這對孩子的一生影響深遠。

不論是同事、主管、老闆、甚至客戶，都比較欣賞他，覺得他與眾不同，後來就步步高升。有位可以親身見證的人，那就是我的二兒子：黑立國。他，現在是華盛頓大學醫院的副院長。

想像一下，有個孩子長大進入職場後，在公司開會的時候，很多與會者都在滑手機、看資料，或低著頭。這個孩子卻會注視發言的人，特別是會議主持人，眼神與表情都會適時予以回應，特別是由於積極聆聽，較能有同理心，常較能提出想法，或整合其他人的意見．幾年後，他就脫穎而出了。

●黑老師的教養叮嚀

想建立深度信任感的關鍵因素，在於養成一種積極傾聽的習慣。

(本文摘自《不管孩子，比管孩子還難！黑幼龍給父母的15個教養叮嚀》/發光體)

【作者簡介】黑幼龍

中文卡內基訓練創辦人，現任卡內基訓練台灣地區負責人、光啟社董事長，台灣400年來最有影響力的200人之一，長期致力推廣親子「慢養」教育理念。

自1987年引進全球知名的訓練課程「卡內基訓練」，幫助企業發揮人力資源潛能，增強企業競爭力，開啟人才培訓的風氣。至今在台灣畢業學員超過40萬人，連續29年創下全球營運績效第一名紀錄，並領先全球，開創卡內基訓練「青少年班」、「慢養父母班」、「總經理班」。

著有《養出好孩子，非慢不可》、《走出一條不平凡的領導之路》、《好想與努力的你分享》、《黑幼龍與你談心》、《破局而出》、《贏在影響力》、《黑暗中總有光》等二十餘本著作。