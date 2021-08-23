星座專家唐綺陽於官方頻道分享8／23～8／29星座運勢，進入8月最後一周，以星象觀察，太陽已經進入處女座，當太陽進處女，我們生活主場景就移動到處女座了！唐綺陽解釋，人們即將告別內心的恐懼及憂傷，但某些看不見的議題或亂象可能會被釋放，恐引發另一波焦慮，必須趁勢處理。

唐綺陽表示，「也就是我們怎麼過生活，職場生活該如何照顧，很多事情開始進入SOP，就是流程的設計，或者是職場上我們跟員工的相處，我們要求職職場上的變動，都是這一週的主題。」不過，因為是太陽的關係，所以每一個人都開始各安其位，大風吹的情境正式展開。

除了太陽以外，水星及火星也在處女座，唐綺陽表示，「因此可以感覺到我們都變身為處女座，開始變成收納狂或清潔達人，很注意周遭的一些環境，想把看不見的東西都好好地清理一番。」此種星座能量，如果用抽象的角度來看，也意味著我們要告別內心的恐懼及憂傷，要拿出行動來！簡單來說，要以行動來排解內心的焦慮，不再坐以待斃，所以相對來說，任何成癮的現象、逃避現實的狀況，或者是隱藏在角落，那些看不見的議題，也可能會被解放出來，我們會看到本來看不見的亂象，在這個時候又會引發另外一番焦慮，不過這個焦慮是為了清理它，還是有價值的。

重要星象：太陽處女，日、水、火皆在處女。

太陽進處女，職場議題成為生活主旋律，著手建立SOP流程，展開職場上的變動。日、水、火皆在處女，想要動手收納、清潔周遭環境，以行動排解焦慮與不安，過去被隱藏的亂象或在角落看不見的議題，有機會被解放出來、浮上檯面，趁勢做出清理。

【工作注意：金牛、雙子、巨蟹、摩羯】

金牛：想做出表現，要靠自己爭取

雙子：頭過身就過，事情沒想像中可怕

巨蟹：職涯中有較大的轉變

摩羯：審慎考慮改變路線的可能性

【桃花注意：白羊、獅子、天秤、水瓶】

白羊：注意不當的誘惑，避免被捲入

獅子：有粉絲型桃花，自行斟酌是否接受

天秤：多一點細心，注意別踩到對方的線

水瓶：遇到金桃花，感到有點困擾

【財運注意：處女、天蠍】

處女：錢財多有調度，忙於奔波

天蠍：理財關鍵時刻，應多查看帳務狀況

【健康注意：射手、雙魚】

射手：有過勞傾向，休息養生刻不容緩

雙魚：抓緊機會多休息，好好補眠