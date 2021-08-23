利用斷食來幫助達成減重的方法，除了熟悉的168斷食法，你可知道現在正風靡於日本的「週一斷食法」據說比168斷食法的減重效果更好更快速，還有人藉由這種減肥方式只進行10週就減去15公斤、體脂肪也跟著降低！

●週一斷食法 提升免疫力、代謝

週一斷食法是日本人關口賢所設計，主張因現代人的飲食容易吃過量，並且偏愛攝取高脂、高熱量的食物，日積月累下來，不僅容易堆積過多脂肪造成肥胖，且容易造成腸胃道的環境不佳，導致免疫力下降並引發其他疾病。

因此，在每個禮拜一進行斷食，熱量攝取低，可啟動脂肪燃燒模式，也藉由讓腸胃休息，使腸道環境變得健康，提升免疫力與代謝。

●偏激飲食方式 恐藏健康問題

週一斷食法的進行方式也相當簡單好記，每週一不進食只喝水，週二到週五只吃優格、水果及蔬菜，週六及週日可隨意吃任何想吃的食物。

北投健康管理醫院潘富子營養師指出，執行長期及規律的斷食法的確有助於減重，但週一斷食法的進行方式聽起來簡單，實際執行其實屬較偏激飲食方式，並且因營養素攝取不均衡，減重背後可能隱藏健康問題。

●3大地雷要注意 避免營養不良害健康

潘富子列舉出3個關於週一斷食法中需注意的隱藏地雷，並提醒切勿急於減肥忽略了維持健康：

→地雷1：禁食時間較長，飲食方式較偏激

潘富子解釋，禁食時間長，當體內來自葡萄糖的能量已用盡時，體內就會將脂肪拿出來，當作熱量燃燒，達到減脂的狀態，但週一斷食法的斷食時間安排在可盡情大吃大喝後的六日之後，一般人較難以馬上做到完全禁食且難以持久，且週二到週五的飲食限制也較嚴格，一旦恢復過往飲食習慣，復胖機率也相對提升。

另外，也有可能在週末兩天的美食日沒有限制地隨意吃發生報復性大吃大喝，不小心吃下過多的食物，體內無法及時代謝過多的熱量，便又形成脂肪堆積在身體。

→地雷2：週二～週五的熱量攝取太低

週二～週五只吃優格、水果及蔬菜，對此，潘富子指出，當日攝取熱量恐不足供應基礎代謝率，造成基礎代謝率下降，減重也容易遇到所謂的停滯期，減重速度停滯太久，也會造成減重者的心理負面影響。

→地雷3：週二～週五只吃優格、水果及蔬菜，營養攝取不均衡

台灣的水果糖份大多偏高，若份量控制不佳，使得血糖波動起伏大、血液中的三酸甘油脂也容易上升，反而造成肥胖及高血脂的反效果。只吃優格、水果及蔬菜，缺乏攝取豆魚蛋肉類等主要的蛋白質來源，若每日飲食中蛋白質攝取量不足，長期的狀態下容易降低免疫能力。

●每週減0.5～1公斤最理想 快速減輕要當心

潘富子提醒，減重過程中，能快速減輕雖可使減重者感覺成就感及心情愉悅，但維持健康還是很重要，每日攝取熱量太少或不均衡的飲食，都會對身體造成不良的影響。

也需注意理想減重速度是每週減0.5～1公斤，若發生莫名快速減輕體重，就需提高警覺就醫檢查，及早確認是否為疾病發生的徵狀。