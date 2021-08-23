美國聯準會（Fed）利率會議持續討論減債時間點，造成股市極大幅度的波動，原本穩定向上的美股，利率會議結束後，四大指數全面重挫，台股表現更是出乎意料的差，台灣基本面佳，出口13連紅、景氣燈號5連紅，整體上市櫃公司獲利年增111％左右，加上疫情逐漸受到控制，確診人數降到個位數，實體經濟逐漸重啟，政府即將推出各種財政刺激政策，年底是消費性電子產品的旺季，亞洲各國如韓國、日本、越南等國家疫情持續升高，電子相關零組件有望轉單台灣，後續經濟持續看好，台股卻頭也不回的持續向下探底，這波從高點18034點跌到現在16375點左右，下跌1659點左右，跌幅高達9.1％，台股難道要走空了嗎？後續止跌的關鍵在哪裡？

台股是否止跌，這個問題要從國內、外二個面向來探討比較準確，首先從國外的因素來看，美股還是全球股市的核心，美股崩盤，全球股市都崩盤，從沒有一次例外，雖然台股近期與美股走勢有點脫鉤，但若美股持續上漲，台股信心終將回籠，遲早拉動台股止跌回穩，再度挑戰歷史高點，美股漲勢能否持續，重點還是在於Fed是否會快速減債並升息，從Fed會議記錄可以發現，「就業率」與「通膨」是決定後續是否減債或升息最關鍵的因素。

從「就業率」來看，美國單日確診人數、住院人數、死亡人數大幅增加，單日確診人數一度超過20萬例，而美國疫苗覆蓋率無法繼續大幅提高，對於經濟復甦絕對是負面影響，就業率可能再度下滑；至於「通膨」方面，從Fed宣布要討論減債以來，美元持續走強，導致各種原物料如黃豆、玉米、小麥、原油、銅價等，都出現大幅回落，通膨實際上已受到控制，看起來通膨、就業率都無法達到Fed的目標，減債、升息的時間會比預期更久，資金持續寬鬆，既使短線有所震盪，美股中、長線仍然看多。

從國內因素來看，台灣整體基本面佳，最近美股再創歷史新高，台股卻逆勢向下，除了疫情，國內外也沒有出現重大利空，大盤持續下跌，就是典型投資信心疲弱、多殺多的盤勢。

近兩周台股出現暴量下殺的情況，「恐慌」氣氛已經進入最高峰，止跌的訊號即將出現，技術面止跌訊號就看指數「3天不破前低」，可望有機會止跌回穩，至少先挑戰月線，這時候要搶反彈，建議投資連動台股的指數型ETF，連動台股的ETF之中，考慮到風險、連動性與量能下，建議保守型投資人就看「元大台灣ESG永續（00850）」，喜歡波動大的投資人可以考慮「元大台灣50正2（00631L）」。