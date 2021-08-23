新聞網站「日刊現代數位版」報導，日本傳奇AV女優及川奈央近期宣布離婚消息，引發針對該職業女性引退後生活的討論；風俗作家蛯名泰造透露，近年有許多AV女優引退後與粉絲結婚，但是否能長期維持幸福生活則因人而異。

及川奈央先前在社交媒體上宣布離婚消息。由於她擁有不少粉絲，此事不僅在網路上引發及川奈央是否會趁機復出的討論，也有許多網友擔心AV女優們從業界引退之後，是否能在新生活中獲得長久的幸福。

對此，AV業界關係人士指出，除了少數能靠自己名字當招牌的「單體女優」外，業界裡有90%都是不出名的「企劃女優」；而在這個人力流動迅速的行業中，每年都可能有數千名企劃女優引退，其中普通地結婚並構築幸福家庭者也大有人在。

風俗作家蛯名泰造表示，近年有許多AV女優引退後與粉絲結婚，但是否能長期維持幸福生活則因人而異；就算能夠與丈夫互相理解，但有些作品銷量不錯的女優，在與一般上班族結婚後無法忍受生活水準下降，最後仍可能選擇離婚。

且令人意外地，無性婚姻也是離婚的原因之一。蛯名泰造指出，有部分女性因從前的拍攝經驗導致心理創傷，或不想回憶起過去的演出生活，在引退後對床事產生厭惡，導致婚後逐漸演變成無性婚姻，最後引發爭吵而分開。

業界關係人士還透露，不少AV女優出身於較複雜的家庭，本就缺乏自信，婚後可能認為自己沒資格養育小孩，或過度擔心其他家長發現自己曾經的職業等，導致罹患精神疾病，也可能走向離婚。