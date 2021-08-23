美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天發表聲明說，總統拜登將在24日與七大工業國集團（G7）領袖召開視訊會議，磋商當前阿富汗情勢，包括給與阿富汗難民人道援助等。

路透社報導，稍後拜登（Joe Biden）將在白宮就阿富汗情勢發表談話，目前G7的輪值主席國英國稍早曾呼籲G7領袖於本週會商。

G7成員包含美國、義大利、法國、德國、日本、加拿大與英國。（譯者：曹宇帆）1100823