拜登24日與G7領袖視訊 會商阿富汗情勢及人道援助 03:372021/08/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統拜登。（圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天發表聲明說，總統拜登將在24日與七大工業國集團（G7）領袖召開視訊會議，磋商當前阿富汗情勢，包括給與阿富汗難民人道援助等。 路透社報導，稍後拜登（Joe Biden）將在白宮就阿富汗情勢發表談話，目前G7的輪值主席國英國稍早曾呼籲G7領袖於本週會商。 G7成員包含美國、義大利、法國、德國、日本、加拿大與英國。（譯者：曹宇帆）1100823 阿富汗潰敗傷美威信 美副總統訪亞洲重申承諾 白宮宣布 過去一周已從喀布爾撤出1萬7000人 #G7 #拜登 #領袖 #情勢 #24 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東京帕運》中華代表團飛往日本 24日起爭取佳績 16:562021/08/22 體育 美撤僑阿富汗雪上加霜 IS恐攻擊喀布爾機場 08:462021/08/22 國際 普渡拜對補財庫！拜拜5步驟、3祕法 強大好運加倍來 10:242021/08/22 運勢 拜登要求OPEC增產引來批評 美石油協會 促先增國內產量 04:102021/08/22 全球財經 拜登撤軍後為何受創 郭正亮爆他和川普對比一夕破滅 19:132021/08/22 政治 時論廣場》塔利班拿下天下之後（劉必榮） 17:062021/08/22 時論廣場 英相：G7領袖24日開會討論阿富汗危機 23:202021/08/22 國際 布林肯致電立陶宛力挺 外交部：台灣不會因為脅迫而退縮 09:032021/08/22 政治 美國駐中國大使 拜登提名伯恩斯 04:102021/08/22 焦點新聞 撤離阿富汗 拜登：史上最艱鉅空運行動 04:102021/08/22 焦點要聞 國戰會論壇》阿富汗變局 王毅為何胸有成竹（羅慶生） 08:412021/08/22 海納百川 國際熱門新聞 AV女優引退後幸福嗎？ 日媒曝：不少人與粉絲結婚 - 國際 阿富汗婦女身懷六甲 搭美軍運輸機產女 - 國際 - 中央社 阿富汗人攀美軍機高空墜地亡 遺體砸民宅慘況曝光：以為是炸彈 - 國際 田納西州中部降豪大雨引發洪患 至少10人死亡 - 國際 - 中央社 拜登24日與G7領袖視訊 會商阿富汗情勢及人道援助 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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