總統完成接種疫苗。

國產高端新冠肺炎疫苗23日上路開打，蔡英文總統一早前往台大醫院體育館接種全台第一劑，施打結束後特別在打卡區拍照留念。(黃世麒攝)

國產高端新冠肺炎疫苗23日上路開打，蔡英文總統一早前往台大醫院體育館接種全台第一劑，醫護人員從包裝盒中將高端疫苗取出。(黃世麒攝)

國產高端新冠肺炎疫苗23日上路開打，蔡英文總統一早前往台大醫院體育館接種全台第一劑。(黃世麒攝)

總統完成接種高端疫苗。

總統到場後依照相關流程，報到、問診、接種疫苗。

蔡英文打高端疫苗 最新直擊

高端疫苗今(23日)開打，蔡英文總統於7時30分至台大醫學院體育館接種。總統府發言人張惇涵表示，經過維安團隊及台大醫院協調，為降低對其他民眾影響，總統到場後依照相關流程，報到、問診、接種疫苗，接種完畢後離開現場。

平日習慣穿長袖的蔡英文今早特定換上短袖，抵達台大醫學院體育後，首先由護理人員先詢問總統，確認是打第一劑疫苗、量體溫、填寫確認資料，並由醫師叮囑相關注意事項及可能發生的副作用，接著於7時40分左右完成接種。當醫護人員施打完疫苗後，蔡英文則說「這樣就結束了？」被問「應該沒什麼感覺吧？」她也回應「沒什麼感覺」。

總統到場後依照相關流程，報到、問診、接種疫苗。

總統到場後依照相關流程，報到、問診、接種疫苗。

另外，蔡英文接種前也詢問醫護人員民眾近期在接種站施打疫苗的狀況，並依媒體要求向鏡頭前揮揮手，醫護人員從保冷箱拿出高端疫苗時，蔡英文還要求醫護人員將疫苗舉高讓媒體拍攝，隨即主動捲起衣袖露出手臂讓護理人員施打，過程僅短短幾秒。

蔡英文打完後還用手比了「OK」，代表狀況良好，醫護人員在黃卡上蓋章後拿給蔡英文，蔡也應媒體要求與黃卡合照並比了一個讚，醫護人員再度告知可能的副作用，包括輕微發燒等等，蔡英文接種完隨即起身還與現場所有醫護人員合影。而今日接種疫苗過程，全程約在10分鐘內完成，後續將交由醫療團隊掌握身體狀況。

由於體育館布置許多看板，方便民眾打卡，蔡英文也站在看板旁合影，態度相當輕鬆。