台中市44歲的林姓女子，昨(22日)晚上8時許，開車沿崇德路三段由松竹路往崇德八路方向行駛，行經崇德路三段10號前，不慎撞擊路邊停放的3輛自小客車，碰撞後造成林女駕駛的車輛翻覆，林女並無外傷，但警方查出，她是台中市涉及多次重大擄人勒贖與討債的知名角頭「要命小方」之妻，曾有三次酒駕前科，至於昨晚是否有涉及酒駕，仍待抽血檢驗。

警方指出，共造成4台自小客車受損，林女無明顯外傷自稱頭暈，目前送醫診治；另酒測部分，駕駛待醫院抽血檢測中。

林女駕駛的自小客車撞擊路邊停放的三輛車後，翻覆於崇德路上。（熱心民眾提供）

警方指出，林女駕駛的自小客車，22日晚上8時許，開車沿崇德路三段由松竹路往崇德八路方向行駛，行經崇德路三段10號前，不慎撞擊路邊停放陳姓、張姓及李姓的3輛自小客車，造成3輛車嚴重毀損。

警方表示，事故發生後因撞擊力道大，造成林女的自小客車翻覆於崇德路上，警方獲報後，前往協助處理，因林女自稱頭暈，警方將林女送醫診治；林女是否涉及酒後駕車，警方將待醫院抽血檢測中。全案正由警方漏夜協助處理調查中，並釐清相關肇事責任。