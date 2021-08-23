瑞士女將泰琪蔓驚奇殺進決賽，最後敗下陣來。（美聯社）

辛辛那提公開賽23日由球后巴蒂（Ash Barty）摘下女單冠軍，她展現出絕對的統治力以6-3、6-1直落二在決賽收拾了泰琪蔓（Jil Teichmann）。泰琪蔓是世界排名76的女將，她是13年來最低排名的決賽黑馬，遠遠不是巴蒂的對手。事實上巴蒂此次賽事一盤未失，包括在準決賽強勢擊退可貝兒（Angelique Kerber）。

巴蒂在東京奧運女單首戰爆冷出局，她這次成功在WTA職業賽幫家鄉澳洲討回顏面，成為48年來（1973年）首位摘冠的澳洲女將。這是巴蒂今年的第40勝，女子網壇無人能及，她在決賽僅失手1次，贏得5座冠軍，包括溫布頓女單冠軍。

先前外界指責巴蒂靠著疫情凍結WTA積分才穩坐球后，至今已經累積90周的世界第1。大坂直美因為心情不佳陷於低潮，世界排名跌到第3，巴蒂的積分突破1萬分，爬到10185分，大幅領先第2名莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）的7010分，以及大坂直美的6666分。

各方開始研究巴蒂的打法，但她今年在紅土、草地、硬地都拿到冠軍，看不出有明顯的弱項。泰琪蔓恭賀巴蒂：「你是最傑出的世界第1，無論場外和場內都是。非常感謝你和你的團隊，祝你們繼續前進。」巴蒂回覆：「你打出了驚人的一周，你已經證明自己屬於最頂尖的競賽等級，未來幾年你一定可以摘下很多冠軍。」巴蒂第2盤以5-0領先，但她還是讓泰琪蔓破發拿到1分，沒有賞她鴨蛋。