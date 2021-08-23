新冠肺炎疫情起伏不定，6家上市櫃旅行社在逆風中持續苦戰。在樽節開支、政府補助及業外操作挹注下，上半年本業營運雖仍處虧損，但第二季虧損普遍收斂。其中，以鳳凰(5706)第二季及上半年均維持獲利表現最突出，燦星旅(2719)上半年營運回升至近5年最佳。

鳳凰第二季合併營收2266萬元，季減9.25％、年減34.15％，為近18年低點。營業虧損1764萬元，季增18.75％、年增6.43％。但受惠業外處分收益、政府補助及金融資產帳面價值增加挹注，使歸屬母公司稅後淨利9.7萬元、每股盈餘0.0015元，營運險守獲利。

合計鳳凰上半年合併營收4763萬元、年減88.1％，為近18年同期低點，營業虧損創3249萬元新高。但在處分不動產、政府補助及金融資產帳面價值增加，使業外收益達9490萬元挹注下，歸屬母公司稅後淨利5775萬元、每股盈餘0.87元，較去年同期轉盈。

雄獅(2731)第二季合併營收3.8億元，季減31.45％、年增34.81％，為歷年次低。營業虧損2.63億元，季增6.62％、但年減達28.58％。在業外收益1.49億元挹注下，歸屬母公司稅後虧損0.65億元，虧損季減42.72％、年減67.67％，每股虧損0.9元，為近5季最佳。

不過，合計雄獅上半年合併營收9.35億元、年減達80.22％，營業虧損5.45億元、年增達41.43％。雖有業外收益2.57億元、年增51.16％挹注，歸屬母公司稅後虧損1.8億元、年增6.99％，每股虧損2.51元，均為歷年同期新低。

山富(2743)第二季合併營收6961萬元，季增19.24％、年增達2.01倍，營業虧損1866萬元，季減38.13％、年減63.67％。配合業外收益挹注，稅後虧損804萬元，季減達47.82％、仍年增78.43％，每股虧損0.25元。

合計山富上半年合併營收1.28億元、年減82.98％，但營業虧損0.48億元、年減27.54％。不過，因業外收益0.24億元、年減46.64％，使稅後虧損0.23億元、年增達62.45％，每股虧損0.73元，仍創同期新低。

五福(2745)第二季營收3446萬元，季減12.13％、年增達62.84％，營業虧損3776萬元，季減12.84％、年減51.34％。在業外收益2120萬元挹注下，稅後虧損1643萬元，季減68.32％、年減37.21％，每股虧損0.56元，為近5季最佳。

不過，合計五福上半年營收7368萬元、年減達91.85％，營業虧損8110萬元、年增達42.06％，且因業外收益1279萬元、年減達60.86％，使稅後虧損6830萬元、每股虧損2.33元，幅度較去年同期跳增，均創同期新低。

易飛網(2734)第二季合併營收5795萬元，季減4.35％、年增2.18％，創歷史次低。但營業虧損1603萬元，為近9季最低。配合業外收益持穩，使歸屬母公司稅後虧損850萬元，季減達42.04％、年減達68.12％，每股虧損0.28元，為近9季來次佳。

合計易飛網上半年1.18億元、年減32.81％，創同期新低。但營業虧損0.37億元、年減達31.75％。配合業外收益0.14億元、跳增達97.24倍挹注，使歸屬母公司稅後虧損0.23億元、年減達58.35％，每股虧損0.77元，較去年同期谷底回升。

持續改善體質的燦星旅第二季合併營收1082萬元，季增21.78％、年增4.34％。營業虧損1589萬元，季減8.45％、年減達39.84％，收斂至近2年最低。稅後虧損1359萬元，季減8.23％、年減達37.16％，每股虧損0.42元，分創近2年、近3年最佳。

合計燦星旅上半年合併營收1971萬元，雖年減83.46％、創同期新低，但營業虧損3324萬元、年減達45.31％，為至近5年同期最佳。使稅後虧損2841萬元、年減達43.65％，每股虧損0.89元，回升至近5年同期最佳。

整體而言，旅遊股在逆風中致力多方開源、樽節成本開支，配合政府薪資及紓困補貼及業外靈活投資操作，壓抑整體虧損幅度。隨著國內疫情漸趨平穩，國旅需求可望緩慢復甦，惟變種病毒威脅不減反增，短期復甦曙光態勢仍不穩定，營運恐仍續處低檔苦戰。