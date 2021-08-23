台股上周五上下大震盪，開高(最高漲131點)隨即走低下來(最低跌127點)，然後在平盤附近遊走，尾盤衝高後又壓低，從早盤開高走低可知，市場投資信心相當脆弱，主要是台股近期經過多次恐慌殺盤，散戶已成驚弓之鳥，任何風吹草動就不計價殺出，使得台股的穩定性極差。

美股這兩天也不平靜，受到Fed將縮減購債的利空襲擊，上周三晚美股重挫，但上周四晚美股卻開低走高留長下影線，顯然此項利空消息已被市場消化，國際股市有了止跌跡象，台股也可望逐漸回穩，畢竟台股的基本面不差，且股價已經大幅修正，即使加權指數還未正式止跌，但經過多次恐慌之後，離底部也不遠了。

短線看台股，由於上周五加權指數仍在創新低，顯示空方主控的格局並未改變，加上市場氛圍偏空，股價常常出現大幅震盪走勢，導致投資人追價意願打折扣，且一日行情現象增多；正是因為市場穩定性不足，因此任意追高搶當日強勢股，很容易在隔日出現殺盤。(倫元投顧提供)