國軍又發生離譜違紀事件。國防大學管理學院一名黃姓上校，今年6月底某日下班後，竟然私自進入餐廳庫房，將準備分發給同仁，快要屆期的國軍戰備口糧，直接搬走兩箱回到辦公室，管理人員事後清點數目不符，經調閱監視器後發現竟是黃姓上校所為，黃員見遭人發現，趕緊又將口糧搬回原處，但校方仍認為有觸犯刑法之虞，將黃員交由送憲兵隊偵辦。

據了解，國軍單位依照慣例，會將即將屆期的國軍戰備口糧發放給同仁使用，未料黃孝上校在今年6月底，在未經許可下，私自進入餐廳庫房，直接抱走C式野戰口糧及加熱式調理包各一箱，欲私下占為己有。

餐廳庫房管理人員在清點時，發現數目不符，經過清查後，發現竟是黃姓上校所為，立刻向上舉報，但黃員發現行為曝光後，竟又私下將兩箱戰備口糧搬回原處，校方監察單位調查後，發現黃員確實有搬走戰備口糧的行為，因此報請憲兵隊偵辦。

國防大學今（23）日也表示，管理學院黃姓上校於今年六月下旬，疑似在下班後私自進入餐廳庫房，取走C式野戰口糧及加熱式調理包各一箱。

國防大學指出，本案經行政調查屬實，黃姓上校雖已歸還物品，本校仍依「刑懲併行」原則，除核予行政懲處，並移送士林憲兵隊偵辦。本校將強化法紀觀念宣導，落實庫儲管理安全。