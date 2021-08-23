捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552) 受惠需求強勁及漲價效益顯現，2021年第二季稅後淨利跳升至近7季高點，帶動上半年稅後淨利倍增、每股盈餘（EPS）1.85元。公司對下半年市況樂觀看待，法人看好第三季營運續揚，下半年可望優於上半年。

易華電第二季營收創8.19億元新高，季增15.08％、年增9.11％。毛利率24.44％、營益率16.6％，雙創近7季高點。雖然業外收益減少，稅後淨利1.18億元，季增達近2.31倍、年增達89.9％，每股盈餘1.42元，雙創近7季高點。

合計易華電上半年營收15.3億元、年增15.29％，創同期次高。毛利率18.98％、營益率11.19％，優於去年同期13.96％、7.01％。配合業外收益年增42.31％挹注，使稅後淨利1.53億元、年增達近1.07倍，每股盈餘1.85元，雙創同期第三高。

易華電去年營運受疫情及需求疲弱影響而偏弱，隨著面板需求復甦，使營運自去年第四季起回溫，今年面板及驅動IC需求持續轉強，拉貨動能強勁造成COF載板供不應求，使易華電順利調漲部分產品價格，帶動第二季獲利表現顯著跳升。

易華電7月自結營收2.8億元，月增1.7％、年增6.9％，創歷史第三高。累計前7月營收18.11億元、年增13.91％，續創同期新高。展望後市，公司對今年市場需求正面樂觀看待，法人看好易華電第三季營運續揚，下半年可望優於上半年。

易華電表示，未來將以減成法及半加成法技術應用於各類面板驅動IC的Tape-COF為主力，並以雙面法新技術開發mini LED載板及其他各式IC載板，擴充不同產品應用及客戶，使未來營運兼具穩健及成長性。