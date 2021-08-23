櫃檯買賣中心第10屆第2次董事、監察人聯席會議通過穩得實業公司(6761)股票上櫃申請案。
穩得公司主要從事電子元件銷售及電磁相容、安規認證測試服務，董事長為高治宏，推薦證券商係永豐金證券、國泰證券及凱基證券，申請時資本額2億1318萬1000元；穩得公司109年合併營業收入為14億6427萬5000元，稅後盈餘為9207萬7000元，每股盈餘為4.31元；110年第1季合併營業收入為4億3904萬7000元，稅後盈餘為4443萬8000元，每股盈餘為2.08元。
櫃檯買賣中心第10屆第2次董事、監察人聯席會議通過穩得實業公司(6761)股票上櫃申請案。
穩得公司主要從事電子元件銷售及電磁相容、安規認證測試服務，董事長為高治宏，推薦證券商係永豐金證券、國泰證券及凱基證券，申請時資本額2億1318萬1000元；穩得公司109年合併營業收入為14億6427萬5000元，稅後盈餘為9207萬7000元，每股盈餘為4.31元；110年第1季合併營業收入為4億3904萬7000元，稅後盈餘為4443萬8000元，每股盈餘為2.08元。
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