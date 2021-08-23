今天是24節氣中的處暑，形容天氣酷熱，暑氣到此打住。氣象專家吳德榮表示，今天到周三高溫36度以上，午後近山區有對流發展，有局部大雨發生機率，至於到8月底還有沒有颱風？各國最新模式模擬顯示，未來10天除了奧麥斯以外，無其他颱風發展跡象。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，颱風奧麥斯中心已進入東海，高低層分離、將持續減弱，在東海轉向北北東，掠向韓國。最新各國模式，包括美國、加拿大、歐洲模式對未來10天的模擬皆顯示，西北太平洋除了目前的奧麥斯以外，無其他颱風發展的跡象。雖然7、8月颱風生成數僅5個偏少，少了颱風的貢獻，但期間行星尺度的西南季風，持續2、3周的大量降雨，已經灌滿各水庫。

近日天氣方面，吳德榮表示，今天至周三(25日)， 台灣在太平洋高壓邊緣，午後近山區有對流發展，山區及少部分鄰近平地皆應注意天氣變化。全台上半天大多晴朗，高溫35、36度以上，紫外線為過量至危險級，應注意防曬、中暑。氣象局也表示，今、明兩天(24日)午後局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生機率，南部也有零星短暫陣雨。

吳德榮表示，周四至周日(26至29日)，太平洋高壓增強，午後對流受到沉降作用的壓制，局部短暫雷陣雨的範圍主要在山區，且明顯縮小。全台持續晴朗，高溫緩步推升至36、37度以上，紫外線為過量至危險級。