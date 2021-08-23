資深媒體人羅友志突宣布請辭上午7點到8點的廣播節目，並感興謝謝這一年多的舞台，表示「新聞、自由的模樣，是我快樂的模樣！」不過早在5月資深媒體人周玉蔻的廣播節目收攤後，羅友志就曾說「怪了隔壁鄰居吵架我被砍死」，疑似慘遭波及。

周玉蔻在HitFM聯播網主持的廣播節目，5月時無預警收攤，當時羅友志就在臉書發文表示，「蔻姐，我也被妳波及了呢，啾咪。這個電台目前是唯一可以乾淨說話的媒體，千萬不要一直抹紅、抹藍，分手不出惡言，好嗎？」並預告《羅友志 嗆新聞》將在月底後收攤。

羅友志5月就曾預告節目將收攤。（圖／摘自羅友志臉書）

時隔3個月，羅友志昨（22）日突在臉書宣布已請辭節目，認為應該要跟所有支持他的人說一聲，免得大家一大早起床找不到他。

「累了，理由大概是這樣。身體，有點負荷不了。一度也想減少通告。」羅友志說，前陣子一直困在「不快樂」的掙脫情節裡面，直到該斷捨離的都做了，也每天喝蜂蜜咖啡、調整呼吸，還是悶悶的，沒辦法振作起來，在某天晚上獨酌時突然反問自己「你以前快樂的原因是什麼？」那個晚上怎麼喝都好清晰，一大早更是精神抖擻，覺得憂鬱一掃而空，「找回自己，就快樂了」。

羅友志表示，喜歡做記者模樣的自己、喜歡分析、追蹤新聞模樣的自己，還有做新聞時候海闊天空、任我遨遊的模樣；長官們一副「你怎麼做，我們怎麼跟」，誰也攔不住他的屌樣。他領悟到，「新聞、自由的模樣，是我快樂的模樣！」謝謝一年多的舞台，並和大家約好「Youtube見」。

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