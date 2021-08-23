今天是823砲戰63週年紀念的日子，前台北市長郝龍斌表示，823砲戰對中華民國來說是關鍵性的戰役，也是自己家族裡的大事。回憶當年，父親郝龍斌在砲戰兩週前臨危授命調回金門擔任第九師師長，和前線弟兄為保衛台灣奉獻心力，守住台澎金馬，奠定海峽兩岸數十年來的穩定和平。

郝龍斌昨（22日）在臉書分享多張郝柏村在823砲戰中的照片，並表示，回憶當年，父親原本已經任務完成回到臺灣，但又在砲戰兩週前臨危授命調回金門擔任第九師師長。當時自己才6歲，但是還是能夠感受到母親的憂愁，母親每星期帶他們從新店眷村搭1個多小時客運到國防部去看傷亡名單，讓他體會到戰爭的可怕，也感受到身為軍眷的煎熬。

在父親回憶錄中，郝龍斌指出，對於823戰況有一段描述，當時1平方公尺大小就落下60顆的砲彈，等於是整片土地都翻了一遍，父親有好幾次也千鈞一髮，差點就為國犧牲。對父親來說，823砲戰是在軍旅生涯中非常光榮的經歷，父親曾經多次跟他們提到，前線戰士、包括有1萬多名年輕的本省籍義務役士兵，大家同心為了保衛台灣奉獻心力和生命。

郝龍斌直言，因為823戰士的奮戰，守住台澎金馬，奠定海峽兩岸數十年來的穩定和平，促進台灣經濟起飛以及民主自由的發展。沒有這些將士的英勇作戰，就沒有今天中華民國的民主與繁榮。