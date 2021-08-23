小編今天(23日)精選5件不可不知的國內外財經大事。蘋果iPhone 13及MacBook供應鏈已全面啟動，8月之後晶片備貨動能正在逐月快速拉升，相關晶片功能升級且採用新製程，包括A15應用處理器及X60數據機晶片、WiFi 6E及射頻元件、M1X或M2處理器、電源管理IC及高速傳輸IC等，測試時間均明顯拉長，導致下半年隨著蘋果晶片訂單逐步放量，測試產能亦更為吃緊，且蘋果訂單造成產能排擠效應轉趨明顯，預期將推升每小時測試價格持續調漲。

【1】蘋果晶片備貨 封測產能吃緊滿載到明年

蘋果即將推出新款iPhone 13及MacBook，相關晶片備貨旺季到來，後段封測供應鏈產能更為吃緊，由於搭載的A15應用處理器、5G數據機晶片、Arm架構M1X或M2電腦處理器、配套WiFi 6E及電源管理IC等晶片功能升級，測試時間大幅拉長，產能明顯供不應求，包括京元電、欣銓、矽格等測試廠受惠訂單持續湧入，產能可望滿載到明年。

【2】轉單效應 歐美線運價9月喊漲

東南亞疫情嚴峻，製造業面臨「五缺」困境，包括缺料、缺櫃、缺芯、缺工、缺疫苗等，貨代業者透露，近期兩岸製造業迎轉單，連帶上海、青島、高雄等港口出口缺艙缺櫃加劇，疊加今年來累積未消化貨櫃量的滾動效應，雙效合一推升旺季運價漲勢，傳出東方海外8月下旬美東線運價上漲1200～1500美元，8月凍漲的歐洲線也將在9月喊漲。

【3】景氣給力 基本工資喊漲3％

勞動部正準備在9月中召開今年基本工資審議委員會，全球景氣復甦、外銷暢旺，國內受到疫情影響，內需市場疲弱，但主計總處上修今年經濟成長率至5.88％、創11年新高，讓政方委員認為今年仍有機會調升基本工資，預計調幅會與日本相當，約在3％左右。

【4】權證避險降稅 有望闖關

當沖降稅延長已列立院新會期優先法案，並意外牽動權證避險降稅有機會在立院新會期闖關，目前朝野立委江永昌、曾銘宗和民眾黨團均已提出權證避險降稅版本，江永昌、曾銘宗版本將券商權證避險證交稅由千之3降為千分之1，民眾黨團則降為千分之1.5，都是減徵五年，兩法案將是朝野攻防焦點。

【5】台幣貶破28元 央行伺機穩匯

新台幣20日貶破28元，收在28.008元，銀行外匯主管指出，這波新台幣貶值主因有二，一是美元指數走強，二是外資在台股提款匯出，在穩定金融市場的前提下，預期中央銀行在28元整數關卡附近會有保衛戰，若新台幣貶值速度過快，央行可能逆勢阻貶。