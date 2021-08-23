威力彩連槓41期，頭獎獎金上看27億元。日前一名男網友表示，上一期威力彩號碼開出後，對獎發現差2個號碼就能抱走頭獎，並露透自己僅花800元，雖未中頭獎，但中了8個獎項，也能拿9600元的獎金，不過網友看了他的彩券卻十分驚訝，原來他將B區的8個號碼全包，「原來可以這樣包」。

原PO日前於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，他於第40期威力彩開獎前，購買800元彩券試手氣，開獎當天核對自己的彩券發現，與開獎號碼僅2號之差就能抱回頭獎，也令他惋惜地直呼「A區差2顆就中頭獎了」。

男子分享自己第40期購買的威力彩彩券。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

根據原PO分享的照片中顯示，A區6個號碼幸運對中「3、13、29、37」4個號碼，B區則是利用包牌的方式，將01至08共8個號碼全包，一共花費800元，讓他一共中8個獎項，中獎金額達9600元，報酬率相當驚人。

圖文曝光後，不少網友驚呼，「原來B區可以買？」、「原來B區可以這樣包牌唷？」、「第一次看到有人這樣買」、「原來可以這樣買，現在才知道」、「下一期用這方式買起來」、「這樣中9600元，投資報酬率也很高了」、「差那兩顆就是因為你不是公務員」、「21億就這樣擦身而過」。