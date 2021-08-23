顯示卡散熱風扇廠動力-KY(動力科技)(6591)上半年稅後盈餘為1.16億元，創下歷年同期新高，每股盈餘為3.64元，累計前7月合併營收為10.92億元，年增37.36%，隨著旺季來臨，動力-KY表示，下半年顯示卡用散熱風扇出貨量可望持續增加，且公司規劃推出2到3款自有品牌智慧防疫家電商品，5G伺服器散熱風扇亦可望於第4季陸續進入試量產，全年營運成長可期。

動力-KY第2季合併營收為4.81億元，年增23.65%，營業毛利為1.46億元，年增23.73%，單季合併毛利率為30.36%，年減0.07個百分點，稅後盈餘為3981萬元，年增8.71%，單季每股盈餘為1.24元；累計上半年合併營收為9.51億元，年成長48.59%，為歷年同期新高，營業毛利為3.14億元，年增67.02%，儘管上游零組件漲價且美元貶值，受惠於支援NVIDIA及AMD新款繪圖晶片的顯示卡用散熱風扇出貨量大幅提升，且東莞及江西廠產線調控及自動化效益顯現，加上挖礦機相關顯示卡需求隨加密貨幣漲價明顯增加，合併毛利率為33.07%，年增3.71個百分點，創下歷年同期新高，稅後盈餘為1.16億元，年增1.35倍，每股盈餘為3.64元。

動力-KY表示，由於今年上半年NVIDIA推出RTX 3060、3070 Ti及3080 Ti系列繪圖晶片，AMD亦發表6700系列晶片，隨全球宅經濟持續成長，消費者對電競多媒體配備升級需求明顯提升，下游系統廠商拉貨力道強勁，加上虛擬貨幣交易量升溫，帶動挖礦用機台需求增加，帶動顯示卡相關散熱風扇出貨量較去年同期成長1.5倍以上，成為上半年營收獲利均創下歷年同期新高的推手，預估下半年隨電子產品旺季來臨，整體出貨量可望持續增溫。

在利基型產品方面，動力-KY防疫智慧家電產品部分亦有斬獲，「隨身型抗菌風扇」已透過過電商平台上架推廣行銷，9月即將再推出自有品牌的「智能強效空氣清淨機」搶攻防疫時代的市場商機；另一款「智能空氣淨化機器人」預計於下半年陸續推出；智慧家電事業體系將為公司營運觸角延伸至終端銷售通路，由於終端商品的開發及設計門檻較高，因此售價定位將會以中高階市場為主，並透過自有品牌營運逐步拉抬設計代工事業並行，可望同步挹注公司整體營收及獲利。

動力-KY前7月合併營收為10.92億元，年增37.36%；動力-KY表示，隨NVIDIA新款晶片缺貨問題逐漸紓解，AMD下半年規劃逐季推出新款繪圖晶片，目前下游廠商鋪貨狀況良好，且公司在上游零組件及原材料供應上亦充足準備，下半年顯示卡用散熱風扇出貨量可望持續增加；利基型散熱風扇方面，公司規劃下半年將推出2到3款自有品牌智慧防疫家電商品，並積極與下游伺服器廠商進行多款5G伺服器散熱風扇的終端認證，預計第4季陸續進入試量產階段，全年營運成長可期。