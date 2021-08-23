大陸「跳水皇后」郭晶晶2012年嫁給身家百億的霍啟剛，雖然成為豪門少奶奶，但夫妻倆婚後生活依舊樸實簡約，接地氣的幸福日常令人稱羨，日前她受邀到東京奧運擔任跳水項目裁判評審委員，也讓大家憶起她當年英姿，而她的師弟何沖也曾拍攝影片回味與她一起出戰世界賽的過往，其中郭晶晶難得展現性感一面，讓網友看了都相當驚喜。

何沖日前分享和郭晶晶昔日珍貴合照，其中2張背景是雪梨歌劇院，不知是否是2000年在雪梨奧運拍的，如果是的話，當時郭晶晶才18歲，難得穿上平口上衣的她，展現青春無敵的性感模樣，讓網友看了都大讚「永遠的女神」、「太美了」。

郭晶晶也留言「哇....當時好年輕」，何沖也嘴甜回應「現在也年輕漂亮，姐」。郭晶晶2011年退役後，隔年就和香港富商霍英東長孫霍啟剛結婚，婚後育有3名子女，而她也專心在家相夫教子。

郭晶晶年輕舊照曝光。(圖／翻攝自抖音)

兩人婚後完全沒有豪門夫妻的架子，郭晶晶節儉的態度與習慣，也影響了霍啟剛，常被拍到穿著簡單，平時也會帶孩子到超市買菜、和大家一樣排隊坐纜車上山，平民般的生活讓網友都相當讚許。

日前郭晶晶用不同身分參加奧運，她坦言是一種新挑戰，「這次在場邊看其他運動員比賽，心裡會有感嘆、敬佩、興奮，也偶爾會有遺憾。重回泳池邊，勾起了我非常多的回憶」。