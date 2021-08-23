台中市文化局推出「2021台中街藝相挺藝起加油振興計畫」，將於9月至10月邀請百組以上台中市街頭藝人展開演出活動。文化局22日表示，中市街頭藝人今年由甄選審查改為登記制，目前共有多達4142組街頭藝人，鼓勵踴躍報名參加，文化局將媒合安排展演。

今年5月中旬全國疫情警戒升級，藝術、展演及街頭演出全面暫停，台中市街頭藝人職業工會理事長雷英表示，「這段期間沒有辦法外出進行街頭展演活動，藉此維生的街頭藝人，生計受到很大影響」。

近來警戒降為二級，台中市文化局為了振興藝文產業，自8月起推出台中兒童藝術節，並將規劃逍遙音樂町及年度盛會台中爵士音樂節等節目登場，安排多元類型的藝術表演輪番上陣，將有超過百場演出活動。

文化局為振興街頭藝術演出，推出「2021台中街藝相挺藝起加油振興計畫」，將於9月至10月邀請超過百組街頭藝人舉辦展演活動。

文化局表示，中市街頭藝人今年由甄選審查改為登記制，目前共有4142組街頭藝人，包含表演藝術、視覺藝術、創意工藝類的個人或團體等領域，展現台中豐沛的街頭藝術能量。

文化局鼓勵持有有效期限內街頭藝人證的個人或團體踴躍報名，後續將依照展演檔期，從登記名單中媒合街頭藝人進行展演，並歡迎民眾現場打賞，共同支持並振興街頭藝術發展。