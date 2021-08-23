魯布列夫殺進辛辛那提大師賽決賽，被打得很慘。（美聯社）

東奧德國金牌小祖維瑞夫（Alexander Zverev）23日勇奪辛辛那提大師賽冠軍，他以6-2、6-3痛宰俄羅斯選手魯布列夫（Andrey Rublev），只花費短短不到1小時。「美國公開賽剩下1周開打，以這種狀態進入美網感覺很棒，我想保持下去，甚至打得更好。」小祖維瑞夫準決賽時因為胃部不適差點輸球，撐住之後寫下近期的11連勝。

小祖維瑞夫今年24歲，魯布列夫23歲，兩人其實是好友，他們從青少年時代就在對打，最近在兩人之間的交手，小祖維瑞夫已經5連勝，這次更是打得魯布列夫毫無招架之力。小祖維瑞夫全場僅有6次非受迫性失誤，擊出16顆致勝球。魯布列夫只能以零星的Ace球還擊，並且被破發5次之多。

「我熱愛這種舉起冠軍獎盃的感覺，我坐在家裡沙發上時最想念的也是這種感覺，這是讓我打球的原動力。」小祖維瑞夫表示輸球能讓他學到更多，因此能把去年美網和今年法網的失利化為另一個變強的動機。

這一冠是男子職網ATP的大師賽，積分進帳僅次於大滿貫，讓小祖維瑞夫總分飆升到8240分，一口氣追過「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的7815分，登上世界第4。納達爾因為養傷決定放棄美網，目前跌到世界第5。世界球王仍是喬柯維奇（Novak Djokovic）的11113分，其次為麥維德夫（Daniil Medvedev）、西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。小祖維瑞夫目前的生涯最高排名是世界第3。