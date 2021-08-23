今天是24節氣裡的處暑，是秋季第二個節氣，「處」有就此打住的意思，表示暑氣到此為止。暑完了，換秋老虎上，那又是另一種熱。又雨又熱又濕，晚上還涼涼的，這時節該如何保養？

●愛心大噴發，先休息好再噴

想要利他，自己身心靈要先顧好，你才有條件去利他。睡飽、吃好、該運動該走動都有動，保持思慮清晰、身體勇健。以這樣的狀態來利他，結果會相當圓滿。如果太疲累、太煩躁，請先好好休息，休息並非偷懶，而是為了走更長遠的路、為了能更好地去利他。

自我要求特別高、責任心特別強的人，常會捨不得休息。殊不知，養生如同養花，你細心呵護自己的生命之花，養好、顧好、修剪漂亮，綻放開來時，大家都能欣賞，能造福很多人。睡飽再來跑，比你拖著步伐跑，能帶你去到更遠的地方。

●認真考慮早點睡，一解秋乏

春有春睏，秋有秋乏，皆因季節轉換，冷熱相交，人體啟動保護機制，暗示人需以自身的靜養，來平衡外在的變動。

子午覺能睡，最是好命。「子」是子時，半夜11點到凌晨1點，「午」是午時，早上11點到下午1點。尤其是夏天為生活奔忙，經常熬夜的人，到了秋天休整季節，之前元氣損耗多了，現在會覺得疲累一些，那也是很正常。不妨比前些日子提早1小時去睡覺，晚上10點、9點、8點，都行。補元氣的覺，晚上8點就可以準備上床躺平了。

●太陽出來再起床，別比雞還早

夏天早起可以，但秋天這三個月，不用那麼早。《黃帝內經》說「與雞俱興」，意思是沒等到雞叫你，你就繼續滾棉被。城市裡沒有雞，晨起的小鳥倒不少，等小鳥吃完早餐你再起床，時間剛好。

日光照到樹葉、行光合作用，環境中充滿新鮮氧氣，你這時候起床，就正好可以吸到。天未亮即出門晨運，這樣叫太過認真，不用那麼拚。剛剛好，就很好。活得長又活得健康的，恰好是活得最剛好的那群。

●冷不冷熱不熱，當心秋老虎

雖說處暑已經「出暑」了，不過秋老虎一旦發威，頭頂著大太陽，還是會讓人像夏季一樣爆汗。下場雷雨、一個颱風來襲，天氣又不一樣了，要冷不完完全全冷、說熱又不是徹徹底底的熱，季節交替的時候，總是多變。

春有春睏，秋有秋乏，皆因季節轉換，冷熱相交，人體啟動保護機制，暗示人需以自身的靜養，來平衡外在的變動。(示意圖/Shutterstock)

所幸台灣紡織業很強，機能性布料銷往全世界，我以前還曾特地寄回家鄉給老媽穿呢！兼具保暖、排汗、透氣、快乾的機能性衣物，買幾件好的來穿，天氣再怎麼變化都不怕。

●忌意志外馳，宜收斂神氣

與春天的揚發、勃升相較，秋天屬於收攏、內斂的季節。遇上好事，微開心即可，避免樂極生悲或遭人嫉妒、平白遭禍。遇上壞事，傷心也要有所節制，悲秋悲秋，落葉蕭瑟已經夠悲了，若遇上壞事還要傷心生氣，壞了養生大計，那可要一路犯懶、消沉到隔年春天去了。

請替自己靜出一顆平常心，以對順逆，泰然處之、平淡處之、笑笑處之。

以醫學觀點來看悲秋，很大一部分原因出在「日照」。你身體裡的快樂荷爾蒙血清素分泌，受日照影響，而秋冬日照時間都是比較短的。若再加上外頭晴雨不定，或因防疫減少外出，鮮少接觸陽光致使血清素下降，沮喪、失落、無力、失眠通通有可能發生。

請把握陽光、把握睡眠，收斂神氣、靜心韜光養晦，這半個月最好就這樣！