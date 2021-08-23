根據FOMC會議記錄，眾理事對於宣布QE縮減已接近共識，市場猜測近月即將宣布、十一月開始實施，美股上周五高檔整理。台股在中元節前股市重挫，一周跌逾600點，內資對於此波台股的跌點看法也漸趨一致，認為台股修正幅度已接近滿足，中元節前台股驚跌，節後變盤空方宜見好就收。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股基本面下半年展望並沒有轉趨弱勢或惡化，但從法人資金動向來看，外資受到美國聯準會可能開始討論QE退場等訊息干擾，態度轉趨保守，且台股年迄今漲勢在全球股市中表現相對亮眼，因此近期加重調節台股力道。根據統計，7月至今外資賣超台股金額達1850.04億元，累計今年來已從台股提款5817.24億元，不僅超越去年全年度的5394.7億元，金額更是單年度賣超之最。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，雖然近期台股面臨雜音干擾，台股短線震盪加大，但不必悲觀，選股不選市仍是較佳應對之道。現階段具有能見度和成長性的三大族群，包括：車用電子相關、速度規格提升，以及晶圓代工擴產等。儘管部分族群短線漲多出現回檔，不過就中長線趨勢上並沒有出現太多變化，具有3-5年長期的結構性成長機會。

永豐投顧則認為，從日K線走勢來看，台股處於15159點反彈以來的C波下跌，其幅度約有1359點，而A波則有1141點，在幅度上已經足夠。當然，如果計算頭部幅度，下探的限度可能還在16100點，如今雖不中、亦不遠。大盤八月跌幅已有905點，幅度達到5.25%，七月則是開高走低，跌508點、2.86%，連續兩個月已經回吐1400多點，幅度不小。另外日K線走出ABC三波段下跌，應符合波浪理論，本周空方宜見好就收。