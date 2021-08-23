渡過上半年谷底，信錦(1582)營運緩步回升，信錦自結7月稅後盈餘為2500萬元，累計前7月每股盈餘為1.42元；公司積極布局新產品，強化成本管理，加上傳統旺季來臨，信錦下半年營運審慎樂觀，可望優於上半年。

受電子產業供應鏈缺料問題及匯兌損失干擾，信錦今年上半年營運陷入谷底，第2季每股盈餘僅0.2元；累計今年上半年合併營收為48.2億元，年增10%，受原物料成本上漲影響，毛利率與營業利益率降至17%及5%，營業淨利為2.24億元，稅後盈餘為1.51億元，每股盈餘約1.22元。

信錦應主管機關要求，公告7月獲利自結數，7月合併營收為8.34億元，年成長8%，稅前盈餘為5200萬元，年減54%，稅後盈餘為2500萬元，單月每股盈餘為0.2元；累計前7月合併營收為56.52億元，年成長9.23%，稅後盈餘為1.76億元，每股盈餘為1.42元。

儘管上半年營運遇逆風，為擴大產品線，信錦過去3年陸續入主鎂鋁合金壓鑄廠敬得科技及NB軸承與散熱元件廠陸合企業70%股權，補強信錦企業小型軸承與精密沖壓件的研發製造能力，隨著整併效益發酵，可望為公司營運增添新動能。